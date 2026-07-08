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DJ Khaled perde R$ 2,5 milhões após apostar no hexa do Brasil na Copa do Mundo

Artista viu aposta de US$ 500 mil acabar com a derrota para a Noruega

Hannah Franco
fonte

DJ Khaled perde R$ 2,5 milhões após apostar no hexa do Brasil na Copa do Mundo (Reprodução/Instagram)

O rapper e produtor musical DJ Khaled amargou um prejuízo milionário após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O artista havia apostado US$ 500 mil (cerca de R$ 2,57 milhões) na conquista do hexacampeonato pelo Brasil, mas viu o investimento terminar nas oitavas de final, com a derrota por 2 a 1 para a Noruega, no último domingo (5).

A aposta foi registrada ainda em 11 de junho, dia da abertura do Mundial, quando DJ Khaled compartilhou em seu perfil no Instagram o comprovante do palpite. Caso o Brasil conquistasse o título, o rapper receberia US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,6 milhões), valor dez vezes maior que o investimento inicial.

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No dia da eliminação brasileira, o artista esteve presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, acompanhando a partida ao lado do rapper Jay-Z. Antes de a bola rolar, DJ Khaled desceu ao gramado, cumprimentou jogadores da Seleção Brasileira e acompanhou de perto o aquecimento da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

image (Tarso Sarraf/O Liberal)

A aposta foi realizada em parceria com uma casa de apostas patrocinadora do Real Madrid, clube que reúne alguns dos principais nomes do futebol mundial, como Vini Jr., Endrick, Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

Com a eliminação precoce do Brasil, DJ Khaled não foi o único a ver o sonho do hexa acabar. A derrota também encerrou a campanha da Seleção nas oitavas de final e colocou fim à aposta milionária do astro americano.

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