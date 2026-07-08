Arte Pará 2026 prorroga inscrições até 31 de julho

Julho traz uma boa notícia para quem produz e aprecia artes: a Coordenação do Arte Pará anuncia a prorrogação do prazo de inscrições de artistas interessados em participar dessa mostra promovida pelo Grupo Liberal, a ser aberta em 5 de novembro, em sua 42ª edição. Desse modo, o período de inscrições ao evento, iniciado em 25 de maio e que se encerraria no próximo dia 15, fica prorrogado até 31 deste mês de julho. As informações necessárias para essa inscrição são acessadas no edital do Arte Pará 2026. Confira o edital aqui.

O Arte Pará 2026 é coordenado pela Fundação Romulo Maiorana (FRM) e tem curadoria da artista visual Keyla Sobral. A realização do projeto é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Phebo e da Vale.

A 42ª edição do Arte Pará será aberta no Museu do Estado do Pará (MEP), no centro histórico de Belém, ratificando a iniciativa do Grupo Liberal, ainda e 1982, de viabilizar um espaço para exposição e valorização de obras confeccionadas no estado, no contexto artístico da Amazônia. A iniciativa partiu de Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo, ao lado da esposa, Déa Maiorana.

Entre ações visando a abertura da mostra em 5 de novembro, a coordenação do Arte Pará 2026 iniciou a inscrição dos trabalhos artísticos. A partir dessas inscrições, serão selecionados 25 participantes em nove categorias da exposição. O processo de inscrição está detalhado no edital, ou seja, juntamente com informações sobre categorias e linguagens, processo de seleção, resultado, exposição e outros quesitos do evento.

Para a curadora da mostra, a artista visual Keyla Sobral, "a retomada do conceito de mostra competitiva, com inscrições de proposições nas mais variadas linguagens, estimulará os artistas a apresentarem seus projetos mais recentes, suas obras inéditas".

"Isso proporcionará uma mostra com a produção emergente e atualizada do estado do Pará. Esperamos ver um frescor, já que a produção paraense está cada vez mais forte", destaca Keyla.

De acordo com o Edital, poderão participar da mostra artistas visuais, brasileiros natos e naturalizados, desde que maiores de 18 (dezoito) anos na data da inscrição e domiciliados no Estado do Pará.