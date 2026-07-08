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Filme sobre crime brutal de Elize Matsunaga ganha primeiro trailer; assista

Novo longa da Netflix é inspirado no crime que chocou o Brasil em 2012; veja tudo que se sabe

Hannah Franco
fonte

Netflix divulga primeiro trailer de filme sobre Elize Matsunaga; veja (Divulgação/Netflix)

A Netflix divulgou, na manhã desta quarta-feira (8), o primeiro trailer de "Elize: Sombras de Uma Mulher", novo filme inspirado no caso de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga, em 2012. A produção é baseada em fatos reais e estreia na plataforma em 22 de julho.

O longa transforma em ficção um dos crimes de maior repercussão da história do Brasil. A atriz Lorena Comparato interpreta Elize Matsunaga, enquanto Henrique Kimura dá vida ao empresário Marcos Matsunaga.

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Ao divulgar as primeiras imagens, a Netflix destacou a trama da produção. "O que parecia um conto de fadas terminou em um crime que chocou o Brasil", escreveu a plataforma nas redes sociais.

O roteiro do filme foi escrito por Raphael Montes, autor de sucessos como "Bom Dia, Verônica", em parceria com Mariana Torres.

Segundo a sinopse oficial, a história retrata o relacionamento entre Elize e Marcos Matsunaga, marcado por traições, ciúmes e conflitos que culminaram em um dos crimes mais conhecidos do país.

Assista ao trailer:

Esta não é a primeira vez que a Netflix aborda o caso. Em 2021, a plataforma lançou a série documental "Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime", que reuniu entrevistas, imagens de arquivo e depoimentos, incluindo relatos da própria Elize sobre o assassinato.

Já em 2025, a história também foi retratada na série "Tremembé", do Prime Video, na qual a atriz Carol Garcia interpretou Elize Matsunaga ao mostrar o cotidiano de presos famosos na penitenciária do interior de São Paulo.

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