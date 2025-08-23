Capa Jornal Amazônia
Lembra dela? Modelo que mostrou o ânus pintado de verde na TV diz ter superado trauma

Ju Isen, que teve partes íntimas expostas ao vivo em 2017, afirma estar recuperada emocionalmente do apelido de "c* verde" e em busca de escola para desfilar no próximo Carnaval

Após quase uma década afastada da avenida, a modelo Ju Isen, conhecida nacionalmente pelo polêmico episódio ocorrido durante o Carnaval de 2017, anunciou que está pronta para retornar aos desfiles em 2026. A artista, que ficou marcada por aparecer com o ânus pintado de verde exposto ao vivo durante uma entrevista na folia paulistana, revelou ter superado o trauma e está em busca de uma escola de samba para marcar sua volta à festa.

Ju Isen ganhou notoriedade como a chamada "musa do impeachment" após seu desfile em 2016 pela Unidos do Peruche, onde tentou usar o corpo como protesto político. No entanto, foi no ano seguinte, durante uma participação na Nenê de Vila Matilde, que a situação fugiu do controle. Em 2017, a modelo desfilava com o corpo pintado nas cores da bandeira do Brasil e, durante uma entrevista ao vivo à RedeTV!, agachou e acabou mostrando as partes íntimas em rede nacional.

A cena, transmitida sem cortes, viralizou nas redes sociais e gerou uma onda comentários até os dias de hoje, rendendo a ela o apelido de “c verde”. O impacto foi tão grande que Ju Isen se afastou dos holofotes e enfrentou um longo período de depressão e isolamento social.

"Durante muito tempo eu me culpei, mas aprendi a entender que aquilo não me define. Foi um erro, mas não é a minha história inteira. A terapia me ajudou a ressignificar", declarou a modelo.

Segundo Ju, o apoio psicológico foi essencial para sua reconstrução emocional. Hoje, aos 39 anos, ela diz estar pronta para retomar ao Carnaval. "Passei por momentos muito difíceis, mas hoje estou preparada. Quero voltar a desfilar, mostrar minha força e viver novamente a alegria que sempre tive no Carnaval", afirmou.

carnaval

viralizou

ju isen
