Influenciadora brasileira é mordida por cão e passa por cirurgia para reconstruir nariz

No dia 31 de dezembro de 2024, por volta das 23h20, a influenciadora digital brasileira Ju Isen, 39 anos, sofreu um acidente durante a passagem de Ano-Novo. Ela foi mordida no rosto por um cachorro na Cidade do México e precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o nariz, de acordo com o Terra.

"Eu estava na festa de Réveillon e tive um acidente muito sério. Um pouco antes da meia-noite, vi um cachorro da raça Akita Inu. Tenho essa mania de me aproximar e acariciar cachorros, mas, quando fui fazer isso, ele me atacou violentamente. Ele mordeu meu nariz com tanta força que achei que ia perder o rosto", contou Ju por meio de nota enviada pela sua assessoria.

Ju foi levada de ambulância ao Hospital Ángeles, na capital mexicana, onde passou por uma cirurgia de duas horas para reconstruir a ponta do nariz. Após o procedimento, a influenciadora precisou tomar antibióticos por conta de uma infecção bacteriana decorrente da mordida do cão: "Fiz todos os exames, não era raiva, mas fui infectada por uma bactéria perigosa".

Ela também teve ferimentos na mão.

Já no seu perfil no Instagram, por meio dos stories, Ju disse que está bem e agradeceu o médico responsável pela cirurgia. Ela também afirmou que não precisará fazer outras cirurgias. Mais tarde, a influencer relatou que já estava de alta hospitalar e iria retornar para o Brasil.

"Muita gente falou: 'ai Ju por que você foi pegar o cachorro?' Gente, eu não sou de ficar remoendo o passado, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Tudo em nossas vidas tem um propósito. De repente, foi um livramento. E mais tarde eu vou entender [...] Muito obrigada de coração a todos que tiraram um tempo para me mandar mensagens, se preocupar comigo", disse a influencer nas redes sociais.