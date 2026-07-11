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Nolan rebate críticas sobre elenco de 'A Odisseia': 'É assim uma adaptação'

Estadão Conteúdo

O diretor Christopher Nolan respondeu a críticas que recebeu depois da escalação do elenco de A Odisseia. Seu próximo longa, que estreia nesta quinta, 16, adapta o clássico poema épico de Homero para as telas.

Nas redes sociais, o comentarista Matt Walsh e o empresário Elon Musk criticaram a escolha de Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia. Walsh escreveu que "ninguém no planeta realmente acha que Nyong'o é 'a mulher mais bonita do mundo'" e Musk acusou Nolan de "querer prêmios". A atriz também falou sobre os comentários, afirmando que "não vai perder seu tempo" com respostas. Leia mais abaixo.

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, o diretor disse que "vai levar a melhor versão possível da história para as telas". "Tudo o que posso fazer é o melhor filme que eu puder, da maneira mais sincera possível. É muito diferente de como qualquer outra pessoa faria, mas é isso que é uma adaptação", afirmou.

Ele acrescentou: "Essas conversas que acontecem antes de as pessoas verem o filme são sempre irrelevantes, porque ninguém sabe o que o filme é ainda."

Nolan ainda relembrou da época em que fez suas adaptações de Batman para o cinema. À época, "roteiristas e artistas já trabalhavam com esse personagem tão querido há quase 65 anos, e havia muitas ideias carregadas de significado sobre o que ele representa". "O que aprendi durante meu tempo nessa trilogia é que você não pode se preocupar com nada disso. O que você precisa fazer é honrar o texto original, interpretando-o da maneira mais impactante possível", disse ele.

Já Lupita enfatizou que o filme adapta "uma obra mitológica". "Nosso elenco é representativo do mundo. Não vou perder meu tempo pensando em uma defesa. As críticas existirão, quer eu responda a elas ou não."

A Odisseia é estrelado Matt Damon como Odisseu, Anne Hathaway como Penélope, Robert Pattinson como Antínoo e Tom Holland como Telêmaco. O elenco principal inclui ainda Zendaya como a deusa Atena, Charlize Theron como a ninfa Calypso, Mia Goth como Melanto, Jon Bernthal como Menelau e Benny Safdie como Agamenon. Também há John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel e Logan Marshall-Green.

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Palavras-chave

CINEMA/CHRISTOPHER NOLAN/A ODISSEIA/CRÍTICAS/REAÇÃO
Cultura
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