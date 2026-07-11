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‘Trilogia’: Nilson, Lucinha e Mahrco cantam a Amazônia no verão de Belém

Show é referência para descobertas musicais e culturais na Amazônia, em especial, a identidade das cidades paraenses neste período de veraneio

Eduardo Rocha

Cantar a Amazônia pode ser entendido como cantar o amor e o respeito que se deve ter pelas vidas e pelo patrimônio cultural e natural dessa região. Diante de tantas ameaças contra a cidadania e meio ambiente nesse bioma, esse canto fica mais forte quando feito em parceria, como ocorre com os cantores Nilson Chaves, Lucinnha Bastos e Mahrco Monteiro. Eles se unem novamente para apresentar o show “Trilogia”, uma espécie de patrimônio musical do Estado do Pará, desta feita, no Teatro Margarida Schivasappa, na quarta-feira (15) e na quinta (16), às 20h. As canções desse show compõem um portal de acesso à música amazônica em sua diversidade de ritmos e autores.

Tanto que esses artistas apresentam-se na “Trilogia” há mais de 20 anos, com sucesso absoluto, ou seja, com a casa cheia e todo mundo curtindo muito o momento de celebrar a identidade amazônica. “Eu penso que a ‘Trilogia’, sim, muito da identidade amazônica por meio de um repertório amplo de grandes compositores da região”, diz Lucinnha Bastos. 

Lucinnha conta que, na trajetória desse show, esses três artistas interpretaram canções de compositores de cidades amazônicas e tiveram momentos sonoros registrados em CD e DVD, confirmando, em linguagens e ritmos, a diversidade enorme da cultura da região. São histórias e memórias vivas nas canções e interpretações.

“É uma coisa muito forte de cada um, porque quem canta a Amazônia tem essa paixão pela terra, essa paixão por tudo que conta a história do povo. Então, a gente tem muito essa identidade”, ressalta Lucinnha, com mais de 40 anos de história musical.

image Nilson Chaves, Lucinnha Bastos e Mahrco Monteiro: cantar a Amazônia com o público em Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Na temporada de férias, muita gente sai de Belém, sobretudo, para as áreas de praia do Pará. Mas, muita gente também fica na cidade. E, aí, para quem permanece em Belém, os três amigos cantores resolveram fazer duas apresentações neste julho. “Acho que vai ser muito bacana, vai ser muito legal!”, diz a cantora. Para isso, além do talento natural de Lucinnha, Nilson e Mahrco, existe uma amizade musical entre eles. 

“Nós somos fãs um do trabalho do outro”, diz Lucinnha. “Então, é maravilhoso poder cantar e dividir o palco com pessoas que pensam muito parecido com a gente, que têm o mesmo sentimento pela terra, pela valorização da nossa cultura”, completa. No show, eles compartilham a maioria das canções, e o público canta junto, sem dúvida.

Soma

O show “Trilogia” conta com o suingue e vibração do cantor Mahrco Monteiro, que celebra 40 anos de estrada em alto astral. Ele considera que o show e a parceria com Nilson Chaves e Lucinnha Bastos configuram-se como uma “soma, energia, um presente de Deus para nós”. É um encontro sonoro em que cada personalidade artística se mantém e contribui com o show. 

No clima para as apresentações, Mahrco diz que “ ‘Trilogia’ nunca foi, sempre está e vai estar, sempre”. “É um trabalho pop, é um trabalho que engloba tudo, é um trabalho também de tradução, que lembra férias, que lembra trabalhos mais voltados para o público de forma em geral, em praças, em ruas e em teatros também”, acrescenta.

A plateia pode soltar a voz e dançar no show ao som de sucessos: “Sabor Açaí”, “Olho de Boto”, “Flor do Destino”, “Tarde Demais”, “Flor do Grão-Pará”, “Chamegoso”, “Não Vou Sair” e “Cana Dá” e tantos outros. 

image Mahrco Monteiro, Lucinnha Bastos e Nilson Chaves mantêm a amizade musical ao longo da carreira artística (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A “Trilogia” nasceu de um CD triplo “A Força Que Vem Das Ruas”, lançado em 2004, reunindo canções dos álbuns “Avenida Nazaré” (Nilson Chaves e Lucinnha Bastos), “Sacramenta Nazaré” (Lucinnha Bastos e Mahrco Monteiro) e “Bar do Parque” (Nilson Chaves e Mahrco Monteiro), gravados ao vivo no Schivasappa. “A Força Que Vem das Ruas” também saiu em DVD em 2005. Outro destaque do trio foi o CD e DVD “Ser do Norte”, lançado em 2012.

Mahrco, Lucinnha e Nilson também gravaram um álbum com músicas da Festividade de Juruti, município no oeste do Pará. Portanto, há 23 anos, esses três artistas não deixaram mais de se reencontrar nos palcos para cantar com a plateia.

Estar junto

O cantor e compositor Nilson Chaves celebra este novo reencontro do trio. “Para esse show, evidentemente, não existe uma motivação maior do que o prazer de estar junto, de cantar. O prazer também de ouvir nas ruas as pessoas perguntando quando a gente vai se apresentar no teatro em Belém, ou seja, é uma forma de atender também a um público e também uma forma da gente se manter sempre fazendo esses shows”. 

Nilson diz que o repertório da “Trilogia” tem o sentido de “a gente fazer uma nova leitura de clássicos da música amazônica”, e também sempre mostrar alguma coisa nova. Então, no palco, junto com os três cantores, vão estar o baterista Edvaldo Cavalcanti, o percussionista Kleber Benigno, o baixista Davi Amorim, o violonista  Gerson Araújo e o guitarrista Figueiredo Júnior.

Para Nilson Chaves, apresentar “Trilogia” é sempre um prazer, pela possibilidade de os três artistas trançarem suas vozes interpretando ritmos diversos, ou seja, “a cumplicidade no palco, “uma coisa muito forte, muito bonita e muito prazeirosa”. E sempre com o aval da plateia cantando junto.

Serviço:

Show ‘Trilogia’, com Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro e Nilson Chaves

Data - 15 e 16 de julho de 2026

Hora - 20h

Local - @teatromargaridaschivasappa

Informações (9l) 98510-5190

Ingresso pelo Sympla






 

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cultura

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