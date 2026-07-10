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Verão Liberal 2026 tem show cancelado; programação de sábado está mantida

Cantor Beny Pérola será a atração deste sábado, 11

O Liberal
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Há mais de 20 anos, o Verão Liberal garante o alto astral na Orla do Maçarico (Ivan Duarte)

Em razão de congestionamentos no trânsito na tarde desta sexta-feira, 10, a montagem do palco do projeto Verão Liberal 2026, de responsabilidade da Prefeitura de Salinas, atrasou. Com o imprevisto, a Rádio Liberal precisou cancelar o show do cantor e compositor Nelsinho Rodrigues, que iria abrir a programação anual. Para este sábado, 11, está confirmado o show do cantor Benny Pérola Negra, na Orla do Maçarico, às 22h.

Há mais de 20 anos, o Verão Liberal garante o alto astral das noites de julho na Orla do Maçarico. Esse é um dos principais pontos de encontro dos veranistas. Pessoas de todas as idades frequentam o espaço em Salinas, onde há uma praça de alimentação a céu aberto, além de brinquedos para as crianças, lojas e outras atrações. A parceria histórica com a Prefeitura de Salinópolis é essencial para o sucesso do projeto.

A programação é apresentada pelo radialista Markinho Pinheiro e conta com shows de artistas para proporcionar bons momentos ao público e reforçar as atividades econômicas na área.

“O Verão Liberal é um evento tradicional nas férias de julho em Salinas. Ele tem uma programação toda voltada para os frequentadores dessa cidade, em especial para as famílias, e já são mais de 20 anos de sucesso, porque é construído para isso: animar as férias das pessoas nesse local encantador”, afirma Edmilson Mota, gerente de Programação da Rádio Liberal FM.

Já Mag Martins, produtora executiva do Grupo Liberal, destaca a importância das parcerias para a realização do evento. “Agradeço ao prefeito de Salinas, Carlos Alberto Sena Filho, o Kaká Sena, e à secretária municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Zaira Monik Nunes, pelo carinho e parceria com o Grupo Liberal para a realização do evento. A proposta é levar entretenimento e alegria para as pessoas em Salinas neste período de veraneio, como uma atividade que se agrega ao serviço de comunicação do Grupo”, diz Meg.

No Palco Liberal, na Orla do Maçarico, o público contará com shows, brindes e muitas surpresas nas noites de verão. Após a apresentação de Benny Pérola Negra neste fim de semana, o Verão Liberal 2026 terá, na sexta-feira (17), show da banda M'Synck e, no sábado (18), apresentação da cantora Richelle Haliday.

No dia 24, será a vez do cantor Thiago Costa. Já no dia 25, a atração será o cantor e compositor Edilson Morenno. Kim Marques e Arthur Espíndola encerram a programação, respectivamente, nas noites de 31 de julho e 1º de agosto.

 
Verão Liberal em Salinópolis

Orla do Maçarico, a partir das 20h
11/07 – Benny Pérola Negra
17/07 – Banda M'Synck
18/07 – Richelle Haliday
24/07 – Thiago Costa
25/07 – Edilson Morenno
31/07 – Kim Marques
01/08 – Arthur Espíndola

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Verão Liberal 2026

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