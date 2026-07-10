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'Nunca morri tanto': Antonio Fagundes confirma várias versões da morte de Arthur Brandão

Após seis anos longe das novelas, o ator também comentou como foi voltar para a rotina de gravação

Estadão Conteúdo

O ator Antonio Fagundes disse em entrevista que gravou cenas variadas com diferentes versões da morte de Arthur Brandão, seu personagem em Quem Ama Cuida.

"Nunca morri tanto na minha vida", brincou o ator na entrevista concedida ao jornal O Globo. Uma das principais tramas de Quem Ama Cuida gira em torno da misteriosa morte de seu personagem: afinal, quem matou Arthur Brandão?

Fagundes também brincou com a possibilidade de seu personagem voltar à trama como um fantasma. "O Walcyr gosta dessas coisas. De repente, uma coisa meio espírita. Ele já fez uma novela espírita, inclusive. De repente, pode voltar um fantasminha aí... Um flashback.... não sei...", disse.

Após seis anos longe das novelas, o ator também comentou como foi voltar para a rotina de gravação. Segundo ele, as coisas estão diferentes.

"Está diferente por diversas razões. A principal é a tecnológica. Hoje em dia, temos uma tecnologia muito melhor, mais apurada, mas que exige mais tempo. É uma pena, porque eu acho que a grande vantagem da televisão é exatamente a rapidez. Nenhum ator americano se submeteria ao que a gente se submete todos os dias para gravar uma novela, mesmo com a lentidão de hoje", opinou.

Segundo o ator, os processos de gravação hoje estão mais elaborados, principalmente em relação a iluminação e câmeras utilizadas. "Antigamente, eram dois refletores e saíamos fazendo. Agora tem uma lente que capta melhor a sua pele", explicou. "Agora não. Essas câmeras são independentes. Então, isso daí faz com que demore um pouquinho. Disso eu não tenho saudade."

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