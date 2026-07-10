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Carlinhos Maia reage a corte do 'Égua do Podcast' com história de Marcelinho Jhonson

Humorista paraense contou no podcast como surgiu a amizade com o influenciador e convite para o Rancho do Maia

Hannah Franco
fonte

Carlinhos Maia comenta corte do “Égua do Podcast” com relato de Marcelinho Jhonson sobre o Rancho do Maia. (Reprodução/Instagram)

O influenciador Carlinhos Maia reagiu a um trecho do “Égua do Podcast” em que o humorista paraense Marcelinho Jhonson relembra como surgiu o convite para participar do “Rancho do Maia”, projeto que reúne criadores de conteúdo e personalidades da internet.

Durante a entrevista, Marcelinho contou com bom humor detalhes da amizade com Carlinhos Maia e revelou como o influenciador conheceu seu trabalho até fazer o convite para integrar o projeto. O relato chamou atenção nas redes sociais e acabou chegando ao próprio influenciador.

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Nos comentários do vídeo publicado pelo podcast, Carlinhos Maia entrou na brincadeira e respondeu com emojis de risada. Em seguida, compartilhou o corte em seus stories do Instagram e escreveu “Fulero 🤣”, em referência ao jeito descontraído do paraense.

Natural de São Félix do Xingu, no Pará, Marcelinho Jhonson ganhou projeção nacional após participar do “Rancho do Maia”.

image Carlinhos Maia reage a corte do “Égua do Podcast” com história de Marcelinho Jhonson sobre o Rancho do Maia. (Reprodução/Instagram)

O “Égua do Podcast” é um dos programas de entrevistas mais conhecidos do Pará. Apresentado por Leonardo Rodrigues e Fabrício Bezerra, o projeto recebe convidados de diferentes áreas, abordando temas como cultura, entretenimento, política e histórias da vida paraense.

Em resposta, a conta oficial do podcast agradeceu e convidou o influenciador para um episódio. "Valeu pela moral @carlinhos, a gente espera a sua visita por aqui viu! Abraço", escreveu.

Essa não é a primeira vez que uma celebridade de alcance nacional interage com o conteúdo do “Égua do Podcast”. Antes disso, a apresentadora Xuxa Meneghel já havia curtido uma publicação nas redes sociais.

image Xuxa Meneghel curtiu publicação do Égua do Podcast. (Arquivo Pessoal)
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