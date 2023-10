Casal de humoristas de Outeiro Tamatá e Perikita cogita entrar na política

O casal de humoristas de Outeiro e influenciadores digitais Farley Vidal e Carina Graziela cogita disputar uma vaga a vereador na Câmara Municipal de Belém na próxima eleição em 2024. A informação foi divulgada durante a participação do casal no Égua do PodCast. A dupla conhecida como Tamatá e Pirikita tem feito muito sucesso na internet com milhões de visualizações.

“A política parece assim quando você fica um pouquinho famoso tudo te puxa. A gente é de Outeiro. Ele tem uns vídeos que é o prefeitinho e o assessor que mostra as realidades que as pessoas estão passando. A realidade de uma rua feia, da saúde precária que a gente tem aqui, a realidade da segurança, do transporte. Tem gente que vai na nossa porta. O pessoal está se identificando muito com isso. Você tem que vir, porque outeiro não tem ninguém. Tem gente que fala que Outeiro não tem capacidade de fazer um vereador. Oportunidade é única. Vocês têm que vir porque estão no auge na carreira de você”, conta Carina.

A influenciadora Carina já foi sondada por um partido que estaria interessado em uma candidatura feminina, mas ela descartou a possibilidade. Já Farley não está totalmente descartado como candidato.