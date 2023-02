'Programa Livre', do SBT, pode ter o paraense Murilo Couto como apresentador

Sucesso na década de 1990, o “Programa Livre” voltará à grade do SBT com um novo apresentador. Quem está cotado é o paraense Murilo Couto, de 34 anos, que poderá apresentar um dos programas de maior sucesso da história da emissora, que na época era comandado por Serginho Groisman, atualmente no “Altas Horas” da TV Globo. À uma fonte ligada ao Grupo Liberal, Murilo contou que gravará um piloto da atração.

Segundo detalhou o portal TV Foco, o projeto já está sendo montado e o apresentador já foi escolhido pela casa. Alguns nomes foram testados pela emissora, mas Murilo Couto, um dos integrantes do “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili, foi selecionado para comandar o retorno do antigo programa.

Um programa piloto está agendado para ser gravado no dia 3 de março, já com Murilo como apresentador. Uma plateia com 200 estudantes foi selecionada para participar da gravação.

Antes de confirmar Murilo Couto no comando do programa, a emissora chegou a sondar a apresentadora Ana Furtado, que deixou a TV Globo. A emissora também cogitou a possibilidade de um casal na apresentação do “Programa Livre”.

Como era o ‘Programa Livre’ do SBT?

O “Programa Livre” foi um programa de televisão exibido pelo SBT entre os anos de 1991 e 2001. Apresentado por Serginho Groisman, tinha como proposta trazer assuntos variados para discussão, sempre com um tom descontraído e informal. O programa contava com a participação de convidados ilustres, que iam desde artistas e personalidades da mídia até especialistas em diferentes áreas do conhecimento. Durante seus dez anos de exibição, o "Programa Livre" se tornou um grande sucesso, especialmente entre os jovens, que se identificavam com o estilo irreverente e despojado do programa.

A abertura que dava para temas polêmicos e controversos era uma das características mais marcantes do “Programa Livre”. Diferentemente de outros programas de televisão que evitavam tocar em assuntos mais delicados, a exibição encarava esses temas de frente, trazendo para a discussão temas como religião, sexualidade, drogas, política e outros assuntos que normalmente eram considerados tabus. Com isso, o programa se tornou um espaço de liberdade de expressão e de debate de ideias, contribuindo para a formação de opinião e para o enriquecimento cultural de seus telespectadores.

Quem é Murilo Couto?

Murilo Couto é um ator, humorista e apresentador brasileiro. Nascido em Belém do Pará, em 1988, participou da temporada 2009/2010 da série “Malhação”, da TV Globo, e também integrou o grupo de humor “Comédia em Pé”, na mesma época.

Em 2013, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco do programa "The Noite”, do SBT, onde atuou como repórter e humorista. Desde então, Murilo Couto tem sido presença frequente em programas de televisão, se destacando por seu humor irreverente e por sua capacidade de improvisação. Além de sua carreira na televisão, Murilo Couto também é conhecido por seu trabalho no teatro e na internet, onde produz conteúdos humorísticos para seu canal no YouTube.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)