Em Belém, humorista Murilo Couto chama o Círio de ‘Lollapalooza de Velha’

O humorista paraense Murilo Couto está em Belém participando do Círio de Nazaré. Irônico, ele compartilhou com os seguidores do Instagram um vídeo onde aparece no meio da multidão de devotos e explica o que é a festa do Círio. No entanto, fez um comentário que não agradou os paraenses.

“Estou aqui em Belém. Hoje é o Círio de Nazaré, a maior festa católica do Brasil. Onde a gente vai tem várias pessoas cantando e gritando. É como se fosse o Lollapalooza de Velha”, disse pelos stories do Instagram.

(Reprodução: Instagram)

Porém, minutos após fazer a postagem, Murilo excluiu o vídeo. Nas suas redes sociais, ele passou a postar apenas imagens que fez com alguns fãs em meio às comemorações da festa religiosa.