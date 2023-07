Murilo Couto estreia no Theatro da Paz com show solo ‘Ideias Soltas’

Personalidade do stand up comedy nacional, Murilo Couto voltou a Belém com o seu show solo “Ideias Soltas”. O humorista paraense vai se apresentar pela primeira vez nos dias 29 e 30 de julho, às 21h e 18h30 e 21h, respectivamente, no Theatro da Paz, localizado no bairro da Campina. As primeiras sessões anunciadas esgotaram em poucos dias, então, a equipe de comediante precisou abrir uma terceira, para dar conta da ansiedade e demandas dos fãs.

VEJA MAIS

Murilo está há mais de dez anos na comédia. O paraense iniciou sua carreira na TV em “Malhação”, quando interpretou “Beto”, na novela adolescente em 2009. Anos depois, foi contratado pelo SBT para o The Noite com Danilo Gentili, onde permanece até hoje.

Considerado um artista versátil, Couto já esteve nas telas do cinema com “Exterminadores do Além” e em alguns shows de rap, com seu famoso personagem “EMICOUTO”.

Mas é nos palcos que o humorista consegue entregar a sua melhor forma. Os shows solos “Eu, Eu Murilo”, “Fazendo Suas Graça”, “2020”, “2021”, “Idiota” e “Gala Seca” já levaram milhares de pessoas aos teatros brasileiros.

Em 2023, depois de ter suas apresentações gravadas para streamings Netflix, Amazon Prime, GloboPlay e Star+, Murilo chega ao Theatro da Paz com seu audacioso show, que promete “elevar o nível do humor (ou talvez o derrubar)”. O comediante adiantou que será um show “inconsequente, irresponsável e insolente”.

Ele conversou com exclusividade com o Grupo Liberal e falou sobre a expectativa para a apresentação, a recepção diferenciada do público paraense e fez reflexões sobre a carreira. Confira!

Como está a sua expectativa para se apresentar pela primeira vez no Theatro da Paz?

Murilo: Está gigante. O Theatro da Paz é icônico demais. Eu chego a achar até desrespeito fazer Stand up ali. Um show tão vagabundo em um lugar tão clássico! Com certeza vou tremer antes de entrar em cena.

O que o público pode esperar do seu show solo “Ideias Soltas”?

Murilo: Como posso dizer... São algumas ideias que tenho que estão soltas. O show não tem um tema definido, vai de enaltecer algumas personalidades brasileiras, passando por histórias com minha esposa, até falar de uma doença que fui diagnosticado.

Os ingressos do primeiro lote já estão esgotados. Você imaginava que o público paraense estaria tão ansioso pela sua apresentação?

Murilo: Toda vez que venho pra Belém a galera, graças a Deus, me recebe muito bem. Mas a verdade é que eu estava nervoso e inseguro sobre esse show. E essa procura pelos ingressos me deixou realmente bem feliz.

Tem alguma situação inusitada que ocorreu com você em Belém e que vai entrar na tua apresentação, que possas adiantar para a gente?

Murilo: Eu saí com 20 anos. Foi o auge da minha maturidade. De lá pra cá eu só regredi. Mas vou falar sobre situações de Belém, sim, principalmente das coisas que sinto mais falta daqui.

Como é estar de volta a Belém? Os paraenses são conhecidos por serem calorosos, tu consegues perceber o carinho do teu público também?

Murilo: Com certeza Belém tem a melhor plateia de comédia do Brasil. Já viajei o Brasil todo algumas vezes e sempre confirmo isso quando volto aqui. E não só eu. Todos os amigos comediantes que vem fazer show aqui me falam do público da cidade, como o show aqui é diferente.

Olhando para trás, refletindo sobre as conquistas que conseguiste saindo de Belém, passando pela Malhação, no The Noite, como você avalia a sua carreira?

Murilo: Fico muito feliz com o que consegui realmente. A expectativa sempre foi tentar, desistir e voltar para tentar ser publicitário e triste. Mas a carreira na comédia surpreendentemente andou, e hoje com muito orgulho sou comediante e triste.

E ainda tem algo que você deseja conquistar?

Murilo: Um dia espero conquistar respeito. É algo que tenho esperança ainda.

Os teus shows já foram gravados por grandes streamings. Então, com certeza, o seu trabalho já perfurou várias bolhas. Como tem sido essa repercussão de ver teu trabalho podendo chegar a vários lugares?

Murilo: É bem gratificante! Pessoas que eu nunca imaginaria que gostariam das minhas piadas vem me cumprimentar na rua e falar que assistem. Velho, criança, homem, mulher, esquerda, direita… Basta ter mau gosto que já pode gostar de mim.

Serviço:

Show Murilo Couto "Idéias Soltas"

Datas: No sábado (29) com sessão extra às 21h; e domingo (30) com primeira sessão às 18h30 | Segunda sessão às 21h.

Local: No Theatro da Paz, localizado na Avenida da Paz, Praça da República, S/N, no bairro da Campina, em Belém.