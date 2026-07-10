Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Parque temático do Mundo Bita chega a Belém com atrações para toda a família

Espaço reúne brincadeiras interativas, experiências imersivas e encontros com o personagem durante a temporada de férias

O Liberal
fonte

A iniciativa, inspirada no universo do personagem infantil, busca estimular a imaginação, a interação e o lazer em família (Foto/Divulgação)

O parque temático do Mundo Bita desembarca em Belém neste sábado, 11 de julho, no Piso 2 do Boulevard Belém. A atração faz parte da programação de férias escolares e oferece atividades interativas para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. O parque permanecerá aberto ao público na capital paraense até 9 de agosto.

A iniciativa, inspirada no universo do personagem infantil, busca estimular a imaginação, a interação e o lazer em família. Entre os brinquedos disponíveis, destacam-se a tirolesa, o balanço de bolas e o balão gira-gira, prometendo diversão para todos os visitantes.

Encontros e atividades especiais com o Bita

Os visitantes terão a oportunidade de participar de sessões de Meet & Greet com o personagem Bita. Esses encontros permitem que as crianças conheçam o protagonista de perto, tirem fotos e vivenciem uma experiência imersiva no universo da animação.

As sessões estão agendadas para os dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de julho, além de 8 e 9 de agosto. Os horários são das 16h às 16h30 e das 18h às 18h30, proporcionando múltiplos momentos para interagir com o ícone infantil.

Férias com diversão e união familiar

Conforme Thays Leitão, gerente de Marketing do Boulevard Belém, a proposta é expandir as opções de lazer durante o período de férias escolares. "Buscamos proporcionar experiências que aproximem as famílias e tornem as férias ainda mais especiais", explica.

Ela acrescenta: "O Mundo Bita é uma atração que desperta o encantamento das crianças, incentiva a brincadeira e cria momentos de diversão para todas as idades. Temos certeza de que será um grande sucesso entre os nossos clientes".

Informações sobre ingressos e permanência

Os ingressos para o parque são vendidos diretamente na bilheteria do local. O acesso custa R$ 40 para 30 minutos de permanência.

Haverá cobrança adicional por minuto excedente ao tempo inicial contratado. É importante que os pais ou responsáveis estejam atentos a essa condição ao adquirir os ingressos.

Mundo Bita: um fenômeno que inspira gerações

O Mundo Bita, criado em 2011 pela produtora pernambucana Mr. Plot, consolidou-se como um dos maiores fenômenos do entretenimento infantil brasileiro. Com músicas autorais, animações coloridas e conteúdo voltado ao desenvolvimento infantil, a marca conquistou milhões de famílias.

Sua abordagem lúdica explora temas como educação, diversidade, natureza, amizade e convivência, tanto no Brasil quanto em outros países. O projeto expandiu-se do ambiente digital para espetáculos teatrais, livros, brinquedos e experiências presenciais.

O personagem de bigode laranja e cartola, junto de seus amigos Lila, Dan e Tito, tornou-se um ícone da cultura infantil brasileira. A turma acumula bilhões de visualizações em plataformas de vídeo e tem uma audiência que atravessa gerações.

Serviço

  • Parque temático Mundo Bita
  • Período: até 9 de agosto.
  • Local: Piso 2 do Boulevard Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776).
  • Faixa etária: crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.
  • Ingressos: R$ 40 para 30 minutos de permanência, com cobrança adicional por minuto excedente.
  • Meet & Greet com o Bita: dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de julho, além de 8 e 9 de agosto, das 16h às 16h30 e das 18h às 18h30.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mundo Bita

Espaço Infantil
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Fernanda Torres relembra polêmica com Karla Sofía Gascón durante campanha do Oscar em 2025

A fala de Karla Sofía Gascón aconteceu durante a fase decisiva da campanha pela estatueta e repercutiu de forma negativa

08.07.26 18h09

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Laudo aponta intoxicação alcoólica como causa da morte da atriz turca Ece İrtem; entenda a condição

Exame do Instituto Médico Legal da Turquia concluiu que a atriz morreu após um infarto associado à intoxicação por álcool

10.07.26 8h06

ESPAÇO INFANTIL

Parque temático do Mundo Bita chega a Belém com atrações para toda a família

Espaço reúne brincadeiras interativas, experiências imersivas e encontros com o personagem durante a temporada de férias

10.07.26 11h04

polêmica

Maíra Cardi diz que jogou refrigerante do marido no lixo: 'Aqui em casa, não'

Influenciadora afirmou que não permite açúcar dentro de casa e dividiu opiniões nas redes sociais ao comentar os hábitos alimentares da família

10.07.26 8h15

Eita!

Luana Piovani ataca Trump e chama presidente dos EUA de pedófilo

Atriz fez a acusação em seus stories e referiu-se à polêmica envolvendo o ex-presidente com Jeffrey Epstein

09.07.26 22h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda