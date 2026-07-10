Parque temático do Mundo Bita chega a Belém com atrações para toda a família

O parque temático do Mundo Bita desembarca em Belém neste sábado, 11 de julho, no Piso 2 do Boulevard Belém. A atração faz parte da programação de férias escolares e oferece atividades interativas para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. O parque permanecerá aberto ao público na capital paraense até 9 de agosto.

A iniciativa, inspirada no universo do personagem infantil, busca estimular a imaginação, a interação e o lazer em família. Entre os brinquedos disponíveis, destacam-se a tirolesa, o balanço de bolas e o balão gira-gira, prometendo diversão para todos os visitantes.

Encontros e atividades especiais com o Bita

Os visitantes terão a oportunidade de participar de sessões de Meet & Greet com o personagem Bita. Esses encontros permitem que as crianças conheçam o protagonista de perto, tirem fotos e vivenciem uma experiência imersiva no universo da animação.

As sessões estão agendadas para os dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de julho, além de 8 e 9 de agosto. Os horários são das 16h às 16h30 e das 18h às 18h30, proporcionando múltiplos momentos para interagir com o ícone infantil.

Férias com diversão e união familiar

Conforme Thays Leitão, gerente de Marketing do Boulevard Belém, a proposta é expandir as opções de lazer durante o período de férias escolares. "Buscamos proporcionar experiências que aproximem as famílias e tornem as férias ainda mais especiais", explica.

Ela acrescenta: "O Mundo Bita é uma atração que desperta o encantamento das crianças, incentiva a brincadeira e cria momentos de diversão para todas as idades. Temos certeza de que será um grande sucesso entre os nossos clientes".

Informações sobre ingressos e permanência

Os ingressos para o parque são vendidos diretamente na bilheteria do local. O acesso custa R$ 40 para 30 minutos de permanência.

Haverá cobrança adicional por minuto excedente ao tempo inicial contratado. É importante que os pais ou responsáveis estejam atentos a essa condição ao adquirir os ingressos.

Mundo Bita: um fenômeno que inspira gerações

O Mundo Bita, criado em 2011 pela produtora pernambucana Mr. Plot, consolidou-se como um dos maiores fenômenos do entretenimento infantil brasileiro. Com músicas autorais, animações coloridas e conteúdo voltado ao desenvolvimento infantil, a marca conquistou milhões de famílias.

Sua abordagem lúdica explora temas como educação, diversidade, natureza, amizade e convivência, tanto no Brasil quanto em outros países. O projeto expandiu-se do ambiente digital para espetáculos teatrais, livros, brinquedos e experiências presenciais.

O personagem de bigode laranja e cartola, junto de seus amigos Lila, Dan e Tito, tornou-se um ícone da cultura infantil brasileira. A turma acumula bilhões de visualizações em plataformas de vídeo e tem uma audiência que atravessa gerações.

Serviço

Parque temático Mundo Bita

Período: até 9 de agosto.

até 9 de agosto. Local: Piso 2 do Boulevard Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776).

Piso 2 do Boulevard Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776). Faixa etária: crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.

crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Ingressos: R$ 40 para 30 minutos de permanência, com cobrança adicional por minuto excedente.

R$ 40 para 30 minutos de permanência, com cobrança adicional por minuto excedente. Meet & Greet com o Bita: dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de julho, além de 8 e 9 de agosto, das 16h às 16h30 e das 18h às 18h30.