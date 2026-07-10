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Maíra Cardi diz que jogou refrigerante do marido no lixo: 'Aqui em casa, não'

Influenciadora afirmou que não permite açúcar dentro de casa e dividiu opiniões nas redes sociais ao comentar os hábitos alimentares da família

Hannah Franco
fonte

Maíra Cardi joga refrigerante do marido no lixo e causa polêmica nas redes (Foto: Reprodução)

A influenciadora Maíra Cardi voltou a repercutir nas redes sociais após revelar que jogou no lixo um refrigerante comprado pelo marido, o empresário Thiago Nigro. A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual ela falou sobre alimentação saudável e defendeu que não permite a entrada de produtos com açúcar em sua residência.

Durante o relato, Maíra afirmou que o marido tem liberdade para fazer as próprias escolhas, mas destacou que as regras mudam quando se trata do ambiente familiar.

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"Ele é um adulto e faz o que quiser da vida dele, fora da minha casa. Aqui dentro, não", declarou.

Segundo a influenciadora, Thiago havia pedido uma refeição por delivery e, junto com o pedido, veio uma lata de refrigerante. Ao perceber a bebida, ela questionou o marido e decidiu descartá-la imediatamente.

"Veio um refrigerante junto. Perguntei se ele realmente tinha pedido e, mesmo assim, não pensei duas vezes. Foi direto para o lixo", contou.

Maíra afirmou que evita manter esse tipo de produto em casa para servir de exemplo aos filhos e reforçou que acredita que o consumo frequente de bebidas açucaradas pode trazer prejuízos à saúde.

 

@cardinigro Alimentação, obesidade e reflexão #MairaCardi #Alimentação #Saúde #Saudavel #Filhos ♬ som original - Cardi Nigro

 

Ao responder às críticas, Maíra disse que prefere ser vista como "radical" do que abrir mão dos princípios que adota para a família.

"Se quiserem me chamar de terrorista, podem chamar. Dar uma lata de refrigerante para o meu marido é diminuir o tempo de vida dele", afirmou.

No vídeo, Maíra também explicou que a decisão de adotar uma alimentação mais rigorosa está relacionada à própria história de vida. Ela relembrou que já enfrentou um câncer de tireoide e afirmou que o pai morreu antes de conhecer as netas.

Segundo a influenciadora, essas experiências fizeram com que passasse a enxergar a alimentação como um dos principais fatores para a prevenção de doenças e para a qualidade de vida da família.

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