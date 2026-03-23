Maíra Cardi é condenada pela justiça após acusar dois irmãos de terem matado a própria mãe; entenda

A Justiça de São Paulo condenou a influenciadora digital Maíra Cardi após uma confusão envolvendo uma informação falsa sobre o youtuber Robson Calabianqui, mais conhecido como "Fuinha", e seu irmão, Alexandre Calabianqui, no ano de 2025. Na ocasião, ela chegou a acusar os dois irmãos de homicídio em um vídeo publicado no perfil do Instagram, alegando que eles teriam culpa na morte da própria mãe.

O caso começou há alguns anos quando o youtuber Fuinha gravou um vídeo ao lado de seu irmão e sua mãe fazendo o “desafio da rasteira”, em que uma pessoa passa e outras duas dão uma rasteira para fazê-la cair no chão. Foi então que no ano passado, Maíra utilizou as mesmas imagens para distorcer a situação e acusar ele e seu irmão de terem matado a própria mãe, em um vídeo que ela publicou na internet.

Ao longo dessa postagem, a influenciadora disse que era preciso ter muito cuidado com as "modinhas" e que o suposto "homicídio" seria muita inconsequência da brincadeira dos irmãos. Por sua vez, o youtuber afirmou na justiça que o material foi gravado com o consentimento de sua mãe e que a rasteira que aparece no vídeo publicado no TikTok não lhe resultou em danos físicos, morais ou emocionais.

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O processo e a decisão da Justiça

Com a repercussão do vídeo de Maíra Cardi, Fuinha decidiu abrir um processo contra ela na justiça em outubro de 2025. Alguns meses depois, a mãe, Lilian Calabianqui, e o irmão do youtuber, Alexandre Calabianqui, também processaram a influenciadora, pedindo, de forma individual, R$ 30 mil por danos morais, caso este que teve desfecho apenas no dia 18 de março de 2026 após decisão de condenação da influenciadora.

O juiz da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Santo Amaro de São Paulo condenou Maíra a indenizar o irmão de Fuinha em R$ 5 mil por danos morais, por entender que o valor é suficiente para compensar a dor suportada por Alexandre, enquanto o processo da mãe ainda tramita na justiça. Além disso, o juiz determinou ainda que Maíra exclua imediatamente o vídeo publicado de suas mídias sociais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)