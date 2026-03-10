Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Maíra Cardi revela descoberta de uso de preenchedor permanente e detalha cirurgia para retirada

A influencer também teve problemas com Botox

Estadão Conteúdo
fonte

Maíra Cardi (Instagram @mairacardi)

Maíra Cardi publicou um vídeo em suas redes sociais no qual expõe problemas relacionados à utilização de preenchedor permanente em seu organismo. A influenciadora afirmou que fará uma cirurgia para retirar as substâncias de seu rosto.

Originalmente, o procedimento era destinado a camuflar o bigode chinês e diminuir olheiras. Realizado há cerca de 20 anos, o processo foi feito com Polimetilmetacrilato (PMMA).

Segundo a influenciadora, não lhe foi explicado sobre o material que seria utilizado no preenchimento. Cardi disse que passou a perceber alterações em seu rosto, como inchaço, e descreveu a sua face como "deformada".

Ela ainda relembrou quando seu pai teve câncer. A influenciadora relata que, à época, teve problemas ainda mais evidentes, já que seu rosto estava bastante inchado.

A cirurgia

Maíra Cardi informou que precisará passar por uma cirurgia para remover a substância. Segundo a influencer, será necessário abrir seu rosto, "puxar para frente" e realizar uma raspagem, já que pode haver uma necrose em decorrência do impedimento da circulação de sangue.

"Agora estou atrás de médicos bons pra fazer esse rolê. Tô parecendo o Fofão, olha que coisa horrorosa", lamentou. "Se fosse só estética, estava bom, mas se necrosa e eu fico sem cara, faz o quê?"

Maíra Cardi também teve problemas com Botox

Essa não é a primeira vez que a influenciadora tem problemas com procedimentos estéticos. Em novembro de 2025, Cardi explicou que a sua aplicação de toxina botulínica, o Botox, não se deu como esperava.

A coach publicou vídeo em suas redes sociais, em que mostrava suas sobrancelhas completamente assimétricas. "Um lado pegou e o outro não. Aqui está levantando essa sobrancelha, só o diabinho, e aqui levanta curvada. Olha que palhaçada", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MAÍRA CARDI/PREENCHEDOR/PROBLEMAS/CIRURGIA/RETIRADA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

10.03.26 10h33

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPORTUNIDADE

Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos

Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

10.03.26 9h07

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (10/03)?

O filme "90 Minutos no Paraíso" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

10.03.26 11h00

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda