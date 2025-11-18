Maíra Cardi anuncia que vai apagar rede social com 9,1 milhões de seguidores

Maíra Cardi usou os Stories de seu perfil no Instagram na última segunda-feira (17), para anunciar que está prestes a deixar a rede social. A influenciadora, que já se afastou outras vezes da plataforma onde reúne 9,1 milhões de seguidores, afirmou que agora a decisão é definitiva.

VEJA MAIS

"De modo geral, não me agrega. Hoje eu não trabalho mais no Instagram, não faço publicidade há muito tempo, porque para mim não faz sentido nenhum. Eu nego todas as publicidades que me chegam", explicou.

Segundo ela, o ambiente digital tóxico também pesou na decisão. "O Instagram está uma terra de ninguém, um negócio ácido, poluído. Não me faz bem. Acho que vou me liberar quando eu excluir meu Instagram."

Maíra contou ainda que a escolha foi tomada ao lado do marido, o influenciador Thiago Nigro. A ideia é permanecer apenas no TikTok, onde costuma publicar vídeos com frequência.

"Vou continuar trabalhando, óbvio. Tenho minha vida em off, meus mentorandos e mentorandas, e sigo atuando com eles - mas fora do Instagram. Eu vou continuar na plataforma que eu amo, que é a vizinha TikTok", disse.

A influenciadora agradeceu o carinho do público que a segue e afirmou que manterá o perfil ativo por mais alguns dias antes de encerrar a conta, para se despedir. "Então, se você quiser me ver, é só no TikTok, meu bem, porque aqui não ficarei mais."

"Eu tô amando a outra plataforma, a abordagem que escolhi ter lá. Lá me faz bem, aqui não. A vida é assim: às vezes o que fazia sentido pra gente deixa de fazer, e é preciso saber a hora de sair em grande estilo", finalizou.