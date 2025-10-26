Capa Jornal Amazônia
Maíra Cardi anuncia nascimento da filha Eloáh e informa que bebê está na UTI: ‘Peço orações’

Influenciadora usou os Stories do Instagram para comunicar os fãs sobre o ocorrido

O Liberal
fonte

Filha de Maíra Cardi, Eloáh, nasce e precisou ser internada na UTI (Reprodução/ Instagram)

A influenciadora Maíra Cardi anunciou neste domingo (26) o nascimento de sua filha Eloáh, fruto do relacionamento com Thiago Nigro. Em vídeo publicado nos Stories,  ela informou que a bebê precisou ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a dificuldades respiratórias.

“Vim pedir orações a vocês para que a Eloáh melhore mais rápido e saia mais rápido da UTI”, declarou, dizendo que o marido está acompanhando a bebê na UTI.

Mais cedo, a ex-BBB compartilhou outro vídeo no TikTok mostrando os preparativos finais do quarto da bebê. No registro, publicado por volta das 8h30, ela disse: “Neste exato momento em que você está assistindo esse vídeo, eu acabei de parir”.

No sábado (25), Maíra postou imagens do deslocamento para a maternidade, a chegada ao local, detalhes da decoração e exames de rotina antes do parto.

Ela já é mãe também de Lucas, de 24 anos, fruto do relacionamento com Nelson Rangel; Sophia, de 6 anos, do casamento anterior com Arthur Aguiar. 

.
