Maíra Cardi anuncia nascimento da filha Eloáh e informa que bebê está na UTI: ‘Peço orações’

A influenciadora Maíra Cardi anunciou neste domingo (26) o nascimento de sua filha Eloáh, fruto do relacionamento com Thiago Nigro. Em vídeo publicado nos Stories, ela informou que a bebê precisou ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a dificuldades respiratórias.

“Vim pedir orações a vocês para que a Eloáh melhore mais rápido e saia mais rápido da UTI”, declarou, dizendo que o marido está acompanhando a bebê na UTI.

Mais cedo, a ex-BBB compartilhou outro vídeo no TikTok mostrando os preparativos finais do quarto da bebê. No registro, publicado por volta das 8h30, ela disse: “Neste exato momento em que você está assistindo esse vídeo, eu acabei de parir”.

No sábado (25), Maíra postou imagens do deslocamento para a maternidade, a chegada ao local, detalhes da decoração e exames de rotina antes do parto.

Ela já é mãe também de Lucas, de 24 anos, fruto do relacionamento com Nelson Rangel; Sophia, de 6 anos, do casamento anterior com Arthur Aguiar.