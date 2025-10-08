Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Em meio a renovação de votos com Maíra Cardi, Thiago Nigro é internado e passará por cirurgia

Os influenciadores se casaram em setembro de 2023.

Estadão Conteúdo
fonte

Algumas causas da Trombofilia são: alterações hereditárias e a ausência das proteínas C e S. (Foto: Reprodução)

Thiago Nigro, influenciador conhecido como Primo Rico, foi internado nessa terça-feira, 7, após um acidente que ocorreu durante a renovação de votos de seu casamento com Maíra Cardi.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele falou brevemente sobre o acidente: "Torci meu joelho, estava no hospital agora. Não vou mais poder jogar tênis, nem futebol. É uma loucura."

Maíra também publicou duas fotos que mostraram a internação com mais detalhes e o joelho do influenciador enfaixado na maca.

"Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar", escreveu ela.

Maíra Cardi e Thiago: casamento e renovação dos votos

Os influenciadores se casaram em setembro de 2023, em uma cerimônia discreta em Itatiba, no interior de São Paulo.

Em entrevista ao Estadão, na época, o coach financeiro afirmou que o casal resolveu comemorar a união só com familiares, sem ninguém saber a data. "A gente decidiu fazer um casamento em off, sem ninguém saber a data, e vai avisar depois que isso acontecer, mas vai ser em breve, muito em breve mesmo", declarou.

A renovação de votos conta com 10 dias de festa, que se estendem até a próxima sexta-feira, 10, no Lake Vilas, hotel-fazenda de luxo localizado na cidade de Amparo. Com temáticas variadas e uma decoração luxuosa, o casal também celebra a gravidez de Maíra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

THIAGO NIGRO/INFLUENCIADOR/ACIDENTE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio aos boatos de affair com Virginia?

Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois

07.10.25 9h04

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Acabou!

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: ‘Cada um seguirá seu caminho’

Nos últimos dias, a influenciadora havia postado uma série de registros na casa de Vini, em Madrid

07.10.25 21h37

CULTURA

Doc da TV Liberal mostra o Círio de Nazaré mais longo, com quase dez horas de duração

Projeto inédito vai ao ar na tarde desta quinta (9) e aborda um momento significativo da festa maior dos paraenses

08.10.25 8h00

EITA!

Em meio a renovação de votos com Maíra Cardi, Thiago Nigro é internado e passará por cirurgia

Os influenciadores se casaram em setembro de 2023.

08.10.25 14h18

CELEBRIDADES

Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio aos boatos de affair com Virginia?

Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois

07.10.25 9h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda