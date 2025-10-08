Em meio a renovação de votos com Maíra Cardi, Thiago Nigro é internado e passará por cirurgia

Thiago Nigro, influenciador conhecido como Primo Rico, foi internado nessa terça-feira, 7, após um acidente que ocorreu durante a renovação de votos de seu casamento com Maíra Cardi.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele falou brevemente sobre o acidente: "Torci meu joelho, estava no hospital agora. Não vou mais poder jogar tênis, nem futebol. É uma loucura."

Maíra também publicou duas fotos que mostraram a internação com mais detalhes e o joelho do influenciador enfaixado na maca.

"Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar", escreveu ela.

Maíra Cardi e Thiago: casamento e renovação dos votos

Os influenciadores se casaram em setembro de 2023, em uma cerimônia discreta em Itatiba, no interior de São Paulo.

Em entrevista ao Estadão, na época, o coach financeiro afirmou que o casal resolveu comemorar a união só com familiares, sem ninguém saber a data. "A gente decidiu fazer um casamento em off, sem ninguém saber a data, e vai avisar depois que isso acontecer, mas vai ser em breve, muito em breve mesmo", declarou.

A renovação de votos conta com 10 dias de festa, que se estendem até a próxima sexta-feira, 10, no Lake Vilas, hotel-fazenda de luxo localizado na cidade de Amparo. Com temáticas variadas e uma decoração luxuosa, o casal também celebra a gravidez de Maíra.