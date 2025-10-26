Nasce Eloáh, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi anunciou neste domingo (26) o nascimento de Eloáh, sua filha com o empresário Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”. A informação foi divulgada por meio de um vídeo publicado no TikTok. O pai do bebê também usou seu perfil no Instagram, há três horas, para compartilhar que estava chegando a hora. A internação para ter a filha da influenciadora fitness ocorreu no último sábado (25), e até o momento, o casal não divulgou fotos da recém-nascida.

Cardi já é mãe de Lucas, de 24 anos, do relacionamento com Nelson Rangel, e de Sophia, de 6, filha do ex-casamento com o ator Arthur Aguiar.

No vídeo, gravado antes do parto, Maíra contou que estava registrando sua rotina no dia anterior ao nascimento da filha. “Neste exato momento que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir. Estou gravando esse vídeo sábado, que é um dia antes de eu parir. Estou mostrando para vocês meu dia anterior de eu parir”, relatou.

A influenciadora mostrou o quarto de Eloáh, que ainda estava em fase de finalização. Segundo ela, a decoração deve ser concluída por profissionais até terça-feira (28).

Sem saber se conseguirá amamentar, ela explicou que providenciou um leite manipulado para levar à maternidade, além de diferentes modelos de mamadeira. “Ela vai pegar em nome de Jesus! Ruim é o bebê chorar e a gente não poder dar a chupetinha”, disse.

Entre os itens levados, Maíra mostrou ainda uma coroa, que pretende usar em um momento especial para coroar Sophia como irmã mais velha.