'Mudei a cabeça', diz Thiago Nigro sobre casamento em comunhão total de bens com Maíra Cardi

Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, explicou nessa quarta-feira, 6, a decisão de se casar com Maíra Cardi em regime de comunhão total de bens. O influenciador financeiro, que teve sua fortuna estimada em cerca de R$ 22 milhões em 2022, usou uma caixinha de perguntas nas redes sociais para abordar o assunto, que chamou atenção desde o casamento com a coach de bem-estar.

Segundo ele, a escolha representa uma mudança de mentalidade. "Não é assim que eu pensava, mas de alguns anos pra cá mudei minha cabeça", escreveu. Para Nigro, um casal deve estar "alinhado na mesmíssima direção e sem conflito de interesse", o que, para ele, vai além de uma simples parceria: "tem que ser um só".

Em vídeo, o empresário reconheceu que sua decisão vai na contramão do que costuma ser recomendado no meio empresarial, especialmente por conta dos riscos trabalhistas que podem afetar o patrimônio do casal. "Quando você tem algum problema grande, ele geralmente passa para o cônjuge", explicou.

Ainda assim, fez questão de assumir o risco. "Eu, Thiago Nigro, casei em comunhão total de bens, ou seja, tudo o que eu tinha antes é nosso, tudo o que minha esposa tinha antes é nosso", afirmou, ressaltando que a escolha foi guiada pelo que acredita sobre o propósito do casamento.

"Quando você se casa, você assina um contrato sobre o que vai acontecer com o dinheiro depois que vocês se separarem, mas não assina um contrato onde você garante que vai amar outra pessoa para sempre. Então, será que o casamento é sobre dinheiro ou sobre amor de fato?", questionou.

Ele completou a reflexão dizendo que, para ele, não faz sentido dividir tudo com alguém e deixar o dinheiro fora dessa equação. "Pelo que eu acredito, meu corpo é da minha esposa, o dela é meu, tudo é nosso, e não tem como o dinheiro ser diferente de toda essa regra."

Thiago Nigro e Maíra Cardi oficializaram a união civil em agosto de 2023, em uma cerimônia íntima. Antes disso, já haviam feito uma celebração simbólica. Em 2024, o casal renovou os votos com uma nova festa, realizada em um resort no interior de São Paulo para amigos e familiares. A coach está à espera de seu primeiro filho com Nigro.