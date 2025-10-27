Maíra Cardi visita filha recém-nascida na UTI e lamenta situação: 'não consegui ficar'
Eloah, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro, nasceu no domingo, 26, e foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de problemas respiratórios. Horas depois, a influenciadora foi até o local para visitá-la e usou as redes sociais para lamentar a situação.
"Acabei de sair da UTI para vê-la. Ela é muito boazinha, está acordadinha, sem chorar, olhando tudo, com um respirar super chato e pesado, e se alimentando apenas por sonda", detalhou Maíra.
A influenciadora, entretanto, disse que não conseguiu permanecer com a filha por dificuldade em vê-la nesse estado. "Obviamente que não consegui ficar, ver essa situação dói mais que saber! Mas Deus nos fortalece."
Thiago Nigro é quem tem acompanhado a bebê. "Obrigada, meu amor, por estar firme e forte ao lado dela sem sair", agradeceu Maíra.
Eloah é a terceira filha de Maíra Cardi. Ela também é mãe de Sophia, de seis anos, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, e Lucas, de 24, filho de Nelson Rangel.
