Uma década em 2026: confira 12 filmes lançados em 2016 nos cinemas
A poucos dias da virada de ano, relembre títulos que completam 10 anos
Logo 2026 chega e, com o novo ano, grandes títulos do cinema completam uma década de lançamento. Com filmes de super-heróis a baseados em histórias reais, 2016 teve uma diversidade de gêneros cinematográficos nas telonas. Confira abaixo 12 produções que fazem aniversário ano que vem.
Filmes que completam 10 anos em 2026
“Spotlight — Segredos Revelados”
Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV
“O Regresso”
Onde assistir: Disney+, Netflix, Paramount+, Globoplay e Prime Video
“Zootopia — Essa Cidade é o Bicho”
Onde assistir: Disney+
“Capitão América — Guerra Civil”
Onde assistir: Disney+
“X-Men — Apocalipse”
Onde assistir: Disney+
“Procurando Dory”
Onde assistir: Disney+
“A Lenda de Tarzan”
Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV
“Nerve — Um Jogo Sem Regras”
Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV
“Bruxa de Blair”
Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV
“O Contador”
Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Apple TV
“A Chegada”
Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Apple TV
“Rogue One — Uma História Star Wars”
Onde assistir: Disney+
