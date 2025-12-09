Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após resistência, James Cameron 'garantiu' que sequência de 'Avatar' bateria US$2 bilhões

O novo filme da franquia promete expandir o universo dos Na’vi, apresentar clãs inéditos e mostrar novos conflitos

Estadão Conteúdo
fonte

O filme "Avatar: Fogo e Cinzas" estreará no dia 18 de dezembro de 2025 nos cinemas. (Foto: Divulgação)

Com a segunda sequência de Avatar prestes a chegar aos cinemas, James Cameron revelou que, mesmo depois de arrecadar US$ 2,9 bilhões nas bilheterias, enfrentou resistência dentro dos estúdios quando afirmou que estava planejando continuações para a história. Em entrevista recente, o cineasta afirmou que contra-argumentou com as altas cifras registradas pelo filme original.

"Falei 'espera um minuto. Que parte de vocês terem a chance de fazer mais US$ 2 bilhões está sendo questionada?'", teria indagado Cameron aos chefes. A discussão teria começado após o diretor ter revelado que o roteiro do que seria o segundo filme foi dividido em duas partes, que viriam a ser Avatar: O Caminho da Água, de 2022, e Avatar: Fogo e Cinzas, que chega aos cinemas ainda em dezembro.

"Eu e Shane Salerno, corroteirista de Avatar 5 estávamos trabalhando em mais três roteiros", contou ele ao Discussing Film. "O segundo filme foi dividido em dois, e o roteiro de Salermo foi de ser o quarto filme para o quinto."

O próprio Cameron admitiu, em 2022, que alertou aos executivos da 20th Century Studios que, apesar da chance de se aproximar da bilheteria do primeiro longa, Avatar: O Caminho da Água precisaria alcançar uma marca exorbitante para dar lucrar nas bilheterias. Segundo ele, a sequência daquele ano precisaria se tornar a "terceira ou quarta maior bilheteria da história" para que o estúdio não saísse no prejuízo. A continuação, no entanto, fez o que precisava fazer, registrando US$ 2,3 bilhões ao redor do mundo e se tornando a terceira maior bilheteria de todos os tempos.

VEJA MAIS

image 'Avatar: Fogo e Cinzas' tem primeiro trailer divulgado; assista
Filme estreia nos cinemas brasileiros em 18 de dezembro e trará uma nova e agressiva tribo dos Na’vi; veja o que se sabe

image Tecnologia do filme 'Avatar' pode ajudar no diagnóstico precoce do autismo em crianças; entenda
O chamado "Sistema de Análise do Movimento Tridimensional" possibilita que os pesquisadores capturem o movimento humano em três dimensões e o analisem de forma detalhada, oferecendo informações das forças envolvidas nos movimentos

image Live-action de 'Avatar: O Último Mestre do Ar' estreia na Netflix; confira o trailer
A nova série da Netflix é uma adaptação live-action da animação de 2010

Futuro da franquia em xeque?

Em entrevista dada à Variety em outubro, Cameron colocou em dúvida o lançamento do quarto e do quinto filmes de Avatar. Para o cineasta, o alto custo das produções, muito dependentes de efeitos visuais de ponta, pode tornar a franquia financeiramente inviável no futuro.

"O risco é: faremos algum dinheiro com Avatar: Fogo e Cinzas?", questionou ele. "Digo, vamos fazer algum dinheiro, mas a questão é qual será a margem de lucro, se é que ela vai existir, e o quanto ela incentivará a continuidade deste universo?"

"Talvez esperemos um pouco para fazer Avatar 4 e 5 até descobrirmos como diminuir os custos, porque o preço das produções explodiram nos últimos anos, especialmente em efeitos visuais. Tudo ficou muito mais caro e isso está começando a prejudicar o tipo de filmes que quero fazer", concluiu.

Enquanto os próximos dois filmes da franquia ainda estão em dúvida, Avatar: Fogo e Cinzas está mais que confirmado, com estreia mundial marcada para 18 de dezembro.

Os dois primeiros filmes da franquia Avatar estão disponíveis no Disney+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/AVATAR/JAMES CAMERON/CIFRAS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Wagner Moura disputa Globo de Ouro 2026 por ‘O Agente Secreto’

Lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (8) pela organização; cerimônia ocorrerá em Los Angeles.

08.12.25 11h06

PEDIDO

Pai de Isabel Veloso pede orações pela influenciadora internada em estado grave

Influenciadora está internada desde 27 de novembro após piora respiratória e intubação

08.12.25 10h28

FAMOSOS

Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026

Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

08.12.25 9h40

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

É DELA!

Gaby Amarantos vence 'Brega do Ano' no Prêmio Multishow 2025 com o hit 'Foguinho'

Faixa de “Rock Doido” garante reconhecimento nacional; cantora dedica conquista aos artistas do Norte

10.12.25 0h18

eita!

Garota de programa ligada a Neymar fala sobre paternidade da segunda filha

Modelo afirma nas redes sociais que bebê é "a cara do pai"

09.12.25 23h27

É CAMPEÃ!

Thais Sousa chega a Belém com troféu do 'Dança dos Famosos' e é recebida com festa no aeroporto

Coreógrafa paraense desembarcou nesta terça-feira (9) e celebrou vitória na edição comemorativa de 20 anos do quadro do Domingão com Huck

09.12.25 23h02

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Yabani'; saiba a história e onde assistir dublada

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Yurdaer Okur e Bertan Asllani estão no elenco principal

05.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda