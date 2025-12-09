Após resistência, James Cameron 'garantiu' que sequência de 'Avatar' bateria US$2 bilhões

Com a segunda sequência de Avatar prestes a chegar aos cinemas, James Cameron revelou que, mesmo depois de arrecadar US$ 2,9 bilhões nas bilheterias, enfrentou resistência dentro dos estúdios quando afirmou que estava planejando continuações para a história. Em entrevista recente, o cineasta afirmou que contra-argumentou com as altas cifras registradas pelo filme original.

"Falei 'espera um minuto. Que parte de vocês terem a chance de fazer mais US$ 2 bilhões está sendo questionada?'", teria indagado Cameron aos chefes. A discussão teria começado após o diretor ter revelado que o roteiro do que seria o segundo filme foi dividido em duas partes, que viriam a ser Avatar: O Caminho da Água, de 2022, e Avatar: Fogo e Cinzas, que chega aos cinemas ainda em dezembro.

"Eu e Shane Salerno, corroteirista de Avatar 5 estávamos trabalhando em mais três roteiros", contou ele ao Discussing Film. "O segundo filme foi dividido em dois, e o roteiro de Salermo foi de ser o quarto filme para o quinto."

O próprio Cameron admitiu, em 2022, que alertou aos executivos da 20th Century Studios que, apesar da chance de se aproximar da bilheteria do primeiro longa, Avatar: O Caminho da Água precisaria alcançar uma marca exorbitante para dar lucrar nas bilheterias. Segundo ele, a sequência daquele ano precisaria se tornar a "terceira ou quarta maior bilheteria da história" para que o estúdio não saísse no prejuízo. A continuação, no entanto, fez o que precisava fazer, registrando US$ 2,3 bilhões ao redor do mundo e se tornando a terceira maior bilheteria de todos os tempos.

Futuro da franquia em xeque?

Em entrevista dada à Variety em outubro, Cameron colocou em dúvida o lançamento do quarto e do quinto filmes de Avatar. Para o cineasta, o alto custo das produções, muito dependentes de efeitos visuais de ponta, pode tornar a franquia financeiramente inviável no futuro.

"O risco é: faremos algum dinheiro com Avatar: Fogo e Cinzas?", questionou ele. "Digo, vamos fazer algum dinheiro, mas a questão é qual será a margem de lucro, se é que ela vai existir, e o quanto ela incentivará a continuidade deste universo?"

"Talvez esperemos um pouco para fazer Avatar 4 e 5 até descobrirmos como diminuir os custos, porque o preço das produções explodiram nos últimos anos, especialmente em efeitos visuais. Tudo ficou muito mais caro e isso está começando a prejudicar o tipo de filmes que quero fazer", concluiu.

Enquanto os próximos dois filmes da franquia ainda estão em dúvida, Avatar: Fogo e Cinzas está mais que confirmado, com estreia mundial marcada para 18 de dezembro.

Os dois primeiros filmes da franquia Avatar estão disponíveis no Disney+.