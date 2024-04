Tecnologia do filme 'Avatar' pode ajudar no diagnóstico precoce do autismo em crianças; entenda

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), conhecido popularmente como autismo, costuma ser diagnosticado na "segunda infância", idade que varia entre os 4 e 6 anos de vida da criança. Com base nisso, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um método para ajudar a identificar dificuldades motoras de forma precoce e analisar o controle postural em crianças com TEA, utilizando a técnica de análise de movimento vista na produção do filme Avatar.

O chamado "Sistema de Análise do Movimento Tridimensional" possibilita que os pesquisadores capturem o movimento humano em três dimensões e o analisem de forma detalhada, oferecendo informações das forças envolvidas nos movimentos.

Segundo a mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação (PPGCR) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), Letícia Paes Silva, que utiliza a tecnologia em sua pesquisa, câmeras infravermelhas capturam a imagem dos marcadores em várias posições ao longo do tempo, que são analisadas e processadas por softwares capazes de determinar a posição tridimensional de cada marcador com relação ao espaço.

O processo conta, ainda, com um software que realiza uma série de análises, incluindo cinemática, cinética e de postura, amplitude de movimento, velocidade e aceleração, entre outras.

Conforme estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, em 2012, a incidência do autismo no mundo é de 1,46% da população mundial com até oito anos, onde se divide em 2,36% em meninos e 0,53% em meninas.

