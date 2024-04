Quais os principais sintomas do Transtorno do Espectro Autista? Veja como é feito o diagnóstico

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) afeta de 2 a 4 milhões de pessoas no Brasil. Em uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a especialista Dra. Ana Leão discute os sinais primordiais, métodos de diagnóstico e tratamento do transtorno desde a infância, em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em 2 de abril.

O TEA é uma condição multifatorial que envolve uma interação complexa e ainda não completamente compreendida entre fatores genéticos e ambientais, conforme especialistas. Esse transtorno abrange uma ampla gama de graus, desde o TEA de alto funcionamento, que se caracteriza por dificuldades na interação social sem comprometimento cognitivo, até formas mais graves, que incluem não apenas problemas de socialização, mas também dificuldades de comunicação e comportamentos repetitivos.

Como é feito o diagnóstico

O diagnóstico do autismo é feito por uma equipe multidisciplinar, geralmente composta por um médico (neuropediatra ou psiquiatra), um psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. O processo de diagnóstico pode incluir entrevista com os pais, observação e exame da criança, e protocolos padronizados de investigação, de acordo com a psicóloga Dra. Ana Leão.

Em relação aos exames para diagnóstico, a psicóloga afirma que "não são obrigatórios exames de imagem ou laboratório neste diagnóstico, geralmente solicitados para descartar, quando suspeitas, outras condições associadas (como surdez, epilepsia, e outras doenças neurológicas). Como muitos casos de autismo tem causa genética esta investigação pode eventualmente ser realizada, mas não é obrigatória", explica.

Principais sintomas

Os principais sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme a especialista, consistem em: dificuldade em estabelecer e manter contato visual; dificuldade na comunicação social, podendo ou não haver atrasos de linguagem verbal; dificuldade em compreender e responder a expressões faciais e linguagem corporal; preferência por brincadeiras isoladas com dificuldade em interagir com outras crianças; dificuldade em iniciar e manter conversas; fala repetitiva; interpretação literal da linguagem e dificuldade em compreender regras sociais e normas de comportamento.

Ainda, podem aparecer sinais como alteração do comportamento, como movimentos repetitivos (bater palmas, balançar o corpo); apego excessivo a rotinas e resistência a mudanças; interesses intensos e restritos em tópicos específicos e alteração sensorial (hipo ou hipersensibilidade a sons, luzes e texturas).

Em crianças, alguns dos primeiros sinais de autismo podem ser visualizados a partir dos seis meses.

"Alguns casos são diagnosticados por bebês muito quietos e que costumam não chorar por nada, além de possuir baixa reação à dor (cair e não chorar), não olhar nos olhos da mãe ao mamar, falta de interesse aos brinquedos ou em interagir com outras pessoas, balançar o corpo, bater palmas, girar objetos, fazer sons repetitivos, dificuldade em balbuciar, falar palavras simples ou formar frases. Ou quando, na presença de fala, não utilizar esta fala com intuito de estabelecer comunicação", informa.

Espectro do autismo

O autismo não é uma condição única, mas sim um espectro. Isso significa que as pessoas com autismo podem apresentar diferentes graus de severidade dos sintomas. A classificação mais recente do autismo divide o transtorno em três níveis: leve, moderado e grave.

Tratamento

"O tratamento é individualizado e deve ser adaptado às necessidades de cada pessoa. Os principais tratamentos indicados para o autismo incluem: Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia e Fisioterapia, em alguns casos, a Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), que tem se mostrado promissora na reabilitação desta condição", conclui.

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleio de Atualidade)