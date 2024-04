Dia Mundial de Conscientização do Autismo é marcado por caminhada em Ananindeua

Em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Ananindeua recebe, nesta terça-feira (2), uma caminhada alusiva à data, marcando o mês de comemoração ao tema e reforçando a inclusão e respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação será a partir das 7h, com concentração e saída do Ginásio de Esporte Dr. Almir Gabriel (Ginásio do Abacatão), na Cidade Nova.

O encontro reunirá pais, mães de crianças e adolescentes autistas e representantes da causa, com o intuito de conscientizar a sociedade sobre o combate e o preconceito. O objetivo também é chamar atenção para os direitos da pessoa diagnosticada com TEA, reafirmando a importância da luta pelo respeito e igualdade.

A caminhada alusiva ao “Abril Azul” seguirá até o Complexo do 8, também na Cidade Nova. Ao final da atividade, na ocasião, será assinada a Ordem de Serviço (OS) para a construção do novo Centro de Atenção Psicossocial (Capsi) de Ananindeua. A programação é realizada pela Secretaria de Saúde do Município (Sesau), com o apoio da Prefeitura de Ananindeua.

Serviço

Caminhada de Conscientização ao Dia Mundial do Autismo

Data: 02/04 (terça-feira)

Horário: 7h

Concentração e saída: Ginásio de Esporte Dr. Almir Gabriel (Ginásio do Abacatão) - Avenida Arterial 5-B, 181 - Cidade Nova

Chegada: Complexo do 8 - Rua da Providência, 310 - Cidade Nova