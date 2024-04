BBB 24: Fernanda se emociona ao ver vídeo de filho autista em tratamento: ‘Está enorme’

Eliminada do BBB 24 na noite do último domingo (31), com 57,09% de votos do público, Fernanda Bande se emocionou pela manhã desta segunda (01), ao ver um vídeo do filho Marcelo, uma criança autista, durante o tratamento de psicomotricidade.

No perfil no Instagram, a ex-sister aparece se surpreendendo com o tamanho do garoto: “Ele tá enorme!”, declara. "Gravamos para vocês a reação da Nanda ao ver imagens do Marcelo durante o tratamento de psicomotricidade. Como todos sabem, o maior objetivo dela era proporcionar o melhor para os filhos e já está colhendo todos esses frutos!", diz a legenda do vídeo. Confira!

Nos comentários, os internautas desejaram felicitações para a mãe e elogiaram sua conquista. "Só quem é mãe sabe...", comentou uma seguidora. "Te desejo muitas conquistas, muito sucesso, para que você seja capaz de dar o mundo para seus filhos", completou outra internauta.

Na casa, a confeiteira já havia comentado sobre Marcelo, de 11 anos, que é uma pessoa autista, e o desejo de conquistar o que é “melhor” para ele e a irmã Lara, de 6 anos. No Bate-Papo deste domingo (31), Fernanda soube que o filho estava fazendo um tratamento especial.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)