BBB 24: Alane perde estalecas após colher flores para dançar carimbó com Bia e Isabelle

Alane resolveu dançar carimbó com Beatriz e Isabelle na tarde de hoje (1º) no BBB 24, mas a ideia da bailarina não saiu conforme o esperado. Depois de convidar as amigas para fazer a performance paraense, a Rainha das Rainhas acabou perdendo estalecas por colher flores que estavam no jardim perto do canteiro da academia e retornou chorando para a cozinha.

Ao pegar as flores, a atriz paraense recebeu o aviso da produção e ficou surpresa ao perder 50 estalecas. "Não pode, não é? Caramba, menos 50 estalecas? Achei que era só 'atenção'. Poxa, desculpa, não sabia que não podia", disse.

Logo depois, ao voltar para a cozinha, Alane encontrou Davi e Beatriz, deixando claro que não fazia ideia que poderia sofrer punição. Chorando, a representante do Norte recebeu um abraço da ex-vendedora do Brás, que viu da situação.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)