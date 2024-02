Live-action de 'Avatar: O Último Mestre do Ar' estreia na Netflix; confira o trailer

Após 14 anos do lançamento da série animada original, o universo de "Avatar: O Último Mestre do Ar" ganha vida em uma nova adaptação live-action que chega à Netflix nesta quinta-feira (22). Com oito episódios de cerca de uma hora cada, a série promete conquistar novos fãs e reconquistar os antigos admiradores da história.

VEJA MAIS

Sobre a trama

Em um mundo dividido em quatro nações – Água, Terra, Fogo e Ar – a paz era mantida pelo Avatar, o único ser capaz de dominar os quatro elementos. No entanto, tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou e exterminou os Nômades do Ar, nação à qual o Avatar pertencia, em busca de dominação global.

Com a esperança perdida, surge Aang, um jovem Nômade do Ar que desperta como a nova encarnação do Avatar. Ao lado de seus amigos Sokka e Katara, da Tribo da Água do Sul, ele embarca em uma jornada épica para dominar os elementos e restaurar a paz ao mundo, enfrentando o temido Senhor do Fogo Ozai e seus seguidores.

[[(standard.Article) Fim de ‘Bom dia, Verônica’: Tainá Müller e Rodrigo Santoro falam sobre desafio de série]]

Protagonizada por Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell e Ian Ousley, a série conta com nomes como Paul Sun-Hyung Lee ("The Mandalorian", "Kim's Convenience") e Daniel Dae Kim ("Hawaii Five-0", "Lost") no elenco.

Para os fãs da animação original, a Netflix também disponibiliza as três temporadas completas da série clássica, permitindo que revivam a história que marcou uma geração e comparem com a nova versão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)