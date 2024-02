Lançamentos da Netflix: Confira os filmes e séries que chegam no streaming em fevereiro

A Netflix divulgou as novidades em seu catálogo no mês de fevereiro. Para aqueles que querem aproveitar o feriado de Carnaval em casa, têm conteúdos inéditos, com novas estreias de séries e filmes originais na plataforma.

Nova temporada de "Bom Dia, Verônica", o live-action "Avatar: O Último Mestre do Ar" e a sexta temporada de "Casamento às Cegas" são alguns dos lançamentos mais esperados deste mês. Outros títulos que haviam saído do catálogo também estão de volta, como toda a saga "Crepúsculo". Confira a lista.

Séries:

Minha Vez de Amar (02/02)

Um Dia: Minissérie (08/02)

Machos Alfa: Temporada 2 (09/02)

A Killer Paradox (09/02)

Bom Dia, Verônica: Temporada 3 (14/02)

Casamento às Cegas: Temporada 6 (14/02)

House of Ninjas (15/02)

Batalha das Solteiras (15/02)

AlRawabi School for Girls: Temporada 2 (15/02)

Avatar: O Último Mestre do Ar (22/02)

Rojst: Milênio (28/02)

Filmes:

Jogos de Amor (14/02)

Agência do Amor (14/02)

Me Mate, Querido (13/02)

Com Amor, Simon (15/02)

Saga Crepúsculo (15/02)

Através da Minha Janela 3: Olhos nos Olhos (23/02)

Mea Culpa (23/02)

SAG Awards 2024 (24/02)

Holocausto Brasileiro (25/02)

Code 8: Renegados – Parte II (28/02)

Documentários:

Sunderland Até Morrer: Temporada 3 (13/02)

Einstein e a Bomba (16/02)

F1: Dirigir para Viver - Temporada 6 (23/02)

Conspiração Americana: Os Crimes da Octopus (28/02)

Conteúdo infantil:

Trilogia Meu Malvado Favorito (01/02)

Minions (01/02)

Orion e o Escuro (02/02)

Luz (07/02)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)