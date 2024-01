Filme "A Sociedade da Neve" mostra drama de sobreviventes de queda de avião nos Andes

Estreia nesta quinta-feira (04) o filme "A Sociedade da Neve", na plataforma de streaming Netflix. O longa é baseado em fatos reais e mostrará o drama de um grupo de amigos que sobreviveu a uma queda de avião, em uma parte remota dos Andes, na América do Sul.

A tragédia do acidente, que ocorreu em 1972, já foi retratada em outras produções, mas desta vez, o filme é inspirado no livro homônimo de Pablo Vierci, publicado em 2008. O escritor era amigo de infância dos jovens que estavam no voo 571 da Força Aérea Uruguaia.

A tragédia

A aeronave voava de Montevidéu, no Uruguai, e levava o time de rugby amador uruguaio Old Christians, do colégio Stella Mariscom. O destino da viagem seria Santiago, no Chile, onde ocorreria uma competição de rugby.

Devido ao mau tempo, os pilotos cometeram o erro de iniciar a descida para pouso antes da hora. A falha causou o impacto da aeronave no cume de uma montanha a mais de 4 mil metros de altitude.

O choque causou a morte imediata de 29 passageiros. No entanto, 16 pessoas sobreviveram e passaram então pela grande provação de continuarem vivos em condições extremas, à espera de um resgate que demorou 72 dias.

Um dos fatos mais chocantes desta tragédia é que alguns sobreviventes precisaram se alimentar dos corpos das pessoas que já tinham morrido. Sem comida e nenhum outro tipo de fonte de alimentação, alguns não tiveram alternativa senão comer outros seres humanos para permanecerem vivos.

O Filme

O filme "A Sociedade da Neve", dirigido por J.A. Bayona, mostrará como os sobreviventes se organizaram para continuarem vivos após a tragédia. Sua luta pela sobrevivência envolve também a descoberta de um rádio, que informou o encerramento das buscas por sobreviventes devido às condições extremas do local.

Para o desenvolvimento do longa, a direção do filme ouviu todos os sobreviventes diversas vezes. Um deles, Carlitos Páez, interpretará o próprio pai no filme.

“A Sociedade da Neve” foi indicado ao Globo de Ouro 2024 de Melhor Filme Internacional. A produção do longa trabalha para receber uma indicação no Oscar, na mesma categoria.