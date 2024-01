Mickey Mouse entra em domínio público e vira assassino em trailer de filme de terror; assista

A primeira versão de Mickey Mouse e o curta-metragem Steamboat Willie, da Disney, de 1928, entraram em domínio público nesta segunda-feira (01). Um filme de terror utilizando o personagem como assassino já foi divulgado na internet. O filme com título "Mickey’s Mouse Trap" (Armadilha do Mickey Mouse, em tradução livre) foi liberado, apresentando o icônico camundongo como um assassino, em um filme estilo slasher.

Tanto a versão de Mickey Mouse, quanto a namorada Minnie Mouse entraram em domínio público desde o dia 1º de janeiro de 2024, devido atual lei de direitos autorais dos Estados Unidos. A lei estabelece que os personagens e as histórias são protegidos por 95 anos após a publicação. Por isso, Steamboat Willie e Plane Crazy, dois curtas de animação produzidos e lançados por Walt Disney em 1928, agora podem ser utilizadas por qualquer pessoa sem a possibilidade de processo judicial pela Walt Disney Company.

VEJA MAIS

Sobre o filme

O trailer mostra alguém vestido com uma fantasia de Mickey Mouse atacando vítimas e perseguindo jovens dentro de um parque de diversões. Segundo a sinopse do filme, "é o aniversário de 21 anos de Alex, mas ela está presa no parque de diversões em um turno tardio, então seus amigos decidem fazer uma surpresa para ela, mas um assassino mascarado vestido de Mickey Mouse decide jogar um jogo com eles, ao qual ela deve sobreviver”.

“Queríamos apenas nos divertir com tudo isso. Quero dizer, é o Mickey Mouse do Steamboat Willie assassinando pessoas”, disse o diretor Jamie Bailey. “É ridículo. Nós nos divertimos fazendo isso e acho que isso fica evidente.”

O filme é estrelado por Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek e Simon Phillips. Ainda não há data para o lançamento de Mickey’s Mouse Trap.