Novo filme de Luccas Neto terá exibição especial com a presença do youtuber no Rio de Janeiro

O novo filme do youtuber Luccas Neto, "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", terá uma sessão especial de pré-estreia aberta para o público dia 13 de janeiro no UCI do New York City Center, na Barra da Tijuca, com a presença do protagonista e de Gi Alparone, que interpreta a Princesa Encantada. Os ingressos para a exibição, que será realizada, às 12h15, já estão à venda no site da UCI e os fãs poderão assistir ao filme junto com os atores.

VEJA MAIS

O longa apresenta o brincalhão Príncipe Lu, um jovem que precisa enfrentar inimigos perigosos para salvar seu reino. Com direção de Leandro Neri, que também assina o roteiro ao lado de Paulo Halm e Luccas Neto, o filme medieval terá cenas grandiosas de batalhas, efeitos especiais e figurinos, caracterização e direção de arte de época. A produção tem participação especial de Renato Aragão e Zezé Motta e promete encantar toda a família.

Herdeiro do trono do Reino de Lucebra, o Príncipe Lu vive sem preocupações pregando peças em seus familiares e amigos. Porém, reza a lenda que, quando completar 18 anos, ele irá enfrentar o misterioso Dragão da Maldade e salvar o povo da Terra Média. Apesar da profecia, ele não acredita no perigo iminente e prefere "troslar" a irmã, a Princesa Encantada, e todos que trabalham no palácio.

Com direção de Leandro Neri, que também assina o roteiro ao lado de Paulo Halm e Luccas Neto, o longa medieval terá cenas grandiosas de batalhas, efeitos especiais e figurinos, caracterização e direção de arte de época.

Luccas Neto Ferreira é um youtuber, ator, diretor, empresário, cantor, escritor e roteirista brasileiro. Criador do Luccas Toon, consolidou-se como um dos maiores nomes do entretenimento infantojuvenil para a web. Pai do pequeno Luke, Luccas Neto é casado com a youtuber e atriz Jéssica Diehl. Ele já até bateu um papo com OLiberal.com e falou sobre carreira e a responsabilidade que ele tem com o conteúdo que produz.

Segundo o youtuber, “sou muito grato por ver onde já chegamos. Profissionalizamos nossa geração de conteúdo através da minha empresa e a Luccas Toon Studio passou a ser um pilar importante para dar liberdade criativa a tudo que já fizemos até agora”, contou.

Lucas contou ainda que conta com um time de 120 profissionais atualmente, entre eles pedagogos. “Estamos sempre pensando no que podemos melhorar e em qual novidade trazer para as crianças, levando em consideração um dos nossos principais pilares: servir como apoio aos pais através de desenvolvimento de conteúdo responsável para as crianças”, concluiu.

Agende-se

Sessão Especial "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão" com a presença do Luccas Neto

Data: 13/01

Hora: 12h15

Local: UCI NYCC (Av. das Américas, 5000 - Loja 301 - Barra da Tijuca- Rio de Janeiro)

Valor do ingresso: Inteira: R$ 80,00 / Meia-entrada: R$ 40,00