Netflix divulga primeiro teaser da série 'Avatar: O Último Mestre do Ar'; assista

A Netflix divulgou o primeiro teaser do live-action "Avatar: O Último Mestre do Ar" nesta quinta-feira (9). A série é inspirada no desenho animado “Avatar: A Lenda de Aang”, exibido na Nickelodeon entre 2005 e 2008, e chegará ao streaming no dia 22 de fevereiro de 2024.

A primeira temporada do seriado contará com oito episódios no total. O enredo mostra as aventuras de Aang (Gordon Cormier), que descobre ser o novo Avatar, o único capaz de dominar os quatro elementos, além de ser o responsável por manter a paz entre as quatro nações existentes: tribos da Água, o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar.

Produzido por Dan Lin, de “Uma Aventura Lego”, Lindsey Liberatore, de “Walker” e “Michael Goi”, de “American Horror Story”, "Avatar: O Último Mestre do Ar" mostra os primeiros obstáculos enfrentados por Aang, os perigos que surgem na Nação do Fogo.

Ao lado de Sokka e Katara, seus grandes amigos, o novo Avatar agora embarca na grande missão de derrotar o Senhor do Fogo e pôr um fim na guerra e a ocupação da Nação do Fogo nas demais Nações.

Assista ao teaser:

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)