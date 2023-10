Lionel Messi ganha série de desenho animado com lançamento do primeiro teaser

O craque argentino Lionel Messi revelou na última segunda-feira (9) em seu perfil oficial do Instagram, que uma série de desenho animado sobre a sua carreira profissional está em desenvolvimento, com a divulgação do primeiro teaser da produção.

Na prévia do projeto chamado Messi and The Giants, Messi aparece chutando uma bola para a câmera, que é recebida pela sua versão de desenho animado, seguido da informação de que em breve estará disponível.

Segundo o craque, a produção está em desenvolvimento, cuja animação irá retratar uma versão de Messi com 12 anos, enfrentando obstáculos enquanto viaja por um jogo de videogame numa missão de volta para a casa.

De acordo com Joe D’Ambrosia, da Sony Pictures, a série animada irá abordar valores do jogador já conhecidos pelo público. "É uma questão de perseverança, resiliência, trabalho de equipe e de acreditar em si próprio"

Por hora, não há informações sobre uma possível data de estreia.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora de OLiberall.com, Ádna Figueira)