Após 20 anos, Champions League começa temporada sem Messi e Cristiano Ronaldo

Nesta terça-feira (19). a Champions League deu início à sua temporada 2023/2024 e, pela primeira vez em 21 anos, duas das maiores estrelas do futebol mundial, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, não estarão disputando a competição. A última vez que o torneio começou sem a presença de pelo menos um dos dois foi na temporada 2002/03.

Ao longo desses 21 anos, a dupla conquistou nove títulos da Champions League. Messi, com quatro troféus, todos com o Barcelona, enquanto Cristiano Ronaldo ergueu a taça cinco vezes, com passagens pelo Manchester United e pelo Real Madrid. As partidas clássicas entre os dois só ocorreram seis vezes ao longo dessas duas décadas na competição. No entanto, a rivalidade manteve-se equilibrada, com duas vitórias para cada um e dois empates. O craque argentino marcou três gols nessas ocasiões, enquanto CR7 balançou as redes duas vezes.

Estreia de Messi e CR7 na Champions League

A Champions League 2002/03 foi a útlima sem a presença de um dos dois craques, antes que Messi fizesse sua estreia no torneio em 2005 com o Barcelona, onde conquistou quatro títulos. A estreia de Messi na Champions foi marcada por um gol contra o Panathinaikos, que ficou gravado na memória dos fãs.

Cristiano Ronaldo esteve na competição nessa mesma temporada de 2002/03, representando o Sporting de Portugal, mas sua equipe foi eliminada logo na primeira fase. Logo depois, o jogador português, com apenas 17 anos, enfrentou a Inter de Milão na fase de playoffs em 2002.

Números de Messi e CR7 na Champions League

Números de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo pela Champions League. (Arte/OLiberal)

Carreira e sucessores

Hoje, Messi, aos 35 anos, joga no futebol dos Estados Unidos, representando o Inter Miami, enquanto Cristiano Ronaldo, aos 38, atua pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita. Com a ausência desses craques, a Champions League entra em uma nova era, com novos talentos. Kylian Mbappé, Erling Haaland e Vini Jr são alguns dos nomes que prometem brilhar nesta temporada da competição.

