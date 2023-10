Presidente do Inter de Miami promete despedida 'apropriada' de Messi no Barcelona

O Barcelona bem que tentou ter Lionel Messi de volta na última janela de transferências, mas o atacante argentino encerrou a trajetória com o futebol europeu, partiu para a América do Norte e fechou com o Inter de Miami. Apesar disto, Jorge Más, presidente do clube afirmou que Lionel ainda deve se despedir do clube que “o acolheu quando criança”.

Más afirmou, em entrevista à revista "El Club del Deportista", que fará de tudo para que um jogo de despedida seja realizado para que o argentino se despeça da torcida espanhola.

“A saída de Messi do Barcelona não foi do seu agrado, não pôde se despedir do clube que o acolheu quando criança. As circunstâncias não foram as que Lionel queria. Assumi com ele o compromisso de que farei tudo o que for possível para lhe dar a oportunidade de se despedir dos seus torcedores do Barcelona. O Inter Miami irá lá ou faremos algum tipo de jogo”, disse.

Messi atuou profissionalmente no Barça entre 2004 e 2021, deixando o clube para jogar no Paris Saint-Germain, de forma repentina. Na época, o jogador não teve a oportunidade de se despedir em uma partida pelo clube.

Segundo Jorge Más, as conversas para a contratação de Messi pelo time americano já aconteciam desde 2019. “Sempre tive o desejo de contratar o Leo. Todos diziam que eu era louco por pensar que ele viria. Em 2019, numa reunião com o pai (Jorge Messi, empresário) e David Beckham, explicamos o projeto durante três horas. Eu disse: 'O teu filho vai ter a oportunidade de criar um novo legado porque vai poder mudar um desporto num país'. Desde então foram quatro anos e meio a convencer o Lionel a decidir vir com a família. Nunca perdi a fé”, revelou.