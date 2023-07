Messi recusa proposta de Barcelona e quer um ambiente com 'menos pressão', diz presidente do clube

Joan Laporta, presidente do Barcelona, abriu o jogo sobre a decisão de Lionel Messi em não voltar ao clube catalão e fechar contrato com Inter Miami, dos Estados Unidos. Segundo o dirigente, o Barcelona fez a proposta de contratação, mas o atacante escolheu um ambiente com menos pressão.

"Tinhamos pactado com La Liga. Estava contemplado dentro do plano de viabilidade. Comunicamos a Jorge Messi (pai do atacante), mas ele me disse que Leo havia passado um ano muito difícil em Paris e que queria menos pressão", explicou Laporta em entrevista para o jornal La Vanguardia.

Segundo o presidente do Barcelona, o clube ainda tem pagamentos a fazer a Messi até 2025, ainda referentes à sua primeira passagem pelo clube.

"O que devemos a ele é o diferimento dos salários que foi combinado com a diretoria anterior. Isso significa pagamentos pendentes que terminam em 2025. Pagamos religiosamente", afirmou.

Messi deixou o Paris Saint-Germain (PSG) em junho, assim que terminou o seu contrato. Mesmo com as negociações com o Barcelona, o craque escolheu assinar com o Inter Miami, da Major League Soccer (MLS). O próprio jogador declarou que não se sentiu confortável em retornar ao clube catalão, pois, para isso acontecer, jogadores do atual elenco teriam que ser vendidos.

Atualmente, Messi está de férias em Rosário, sua cidade natal na Argentina, e ainda não foi apresentado oficialmente para disputar a MLS pelo Inter Miami.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)