Messi fala sobre decepção no PSG e afirma não ter mais nada a conquistar na carreira

Lionel Messi está de saída do PSG para o Inter Miami após duas temporadas defendendo o time. Durante as férias, antes de ser apresentado no clube norte-americano, o argentino falou sobre os títulos acumulados durante a carreira e disse que a eliminação da equipe francesa na Liga dos Campeões "foi uma grande decepção".

No último domingo (25), o ídolo do Barcelona relembrou o título da Copa do Mundo 2022, onde a Argentina se consagrou tricampeã do Mundial. Messi valorizou os vários troféus acumulados ao longo da carreira, mas deixou claro que a conquista no Catar não modificou sua rotina.

"A verdade é que não mudou absolutamente nada. A única coisa que posso dizer é que sou, que somos, campeões mundiais, e que não tenho mais nada a conquistar, que já conquistei de tudo", disse o jogador, em entrevista ao canal beIN Sports.

No Paris Saint-Germain, Messi conquistou dois títulos franceses e uma Super Supercopa. Durante a entrevista, o ex-Barcelona falou sobre a frustração com a derrota na Champions League, na qual o City foi campeão este ano, e que poderia ser a grande oportunidade dos franceses levantarem a taça pela primeira vez.

"Um dos grandes objetivos era a Champions League e a verdade é que não a conseguimos durante os dois anos. Acho que foram grandes decepções, mas é preciso dar importância também aos campeonatos que foram conquistados."

Após passar 21 anos no Barcelona, o jogador revelou ter sentido muita dificuldade na adaptação na França e dentro dos campos, com a nova equipe.

"Foi uma adaptação muito difícil (em Paris), muito mais do que eu esperava, apesar do fato de já conhecer pessoas no vestiário. Foi difícil a adaptação, não ter uma pré-temporada, me adaptar ao novo clube, a uma nova forma de jogar, aos novos colegas, à cidade à qual no início foi muito difícil se adaptar, para mim e toda a minha família."