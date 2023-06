Cotado no Inter Miami de Messi, atacante Di María se aproxima de acerto com o Benfica

O Benfica está prestes a acertar o retorno do argentino Ángel Di María, de 35 anos. As negociações estão em estágio avançado para a assinatura de um contrato até junho de 2024. A informação foi divulgada pelo renomado jornalista especializado em mercado de transferências, Fabrizio Romano.

Se as partes chegarem a um acordo, essa será a segunda passagem de Di María pelo clube português. O jogador foi revelado pelo Rosario Central, da Argentina, e chegou ao Benfica na temporada 2007/08. Em seguida, teve passagens pelo Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, antes de defender a Juventus na última temporada.

Di María foi campeão da última Copa do Mundo com a Argentina, marcando um gol na final. Pela seleção argentina, ele também conquistou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008, além de ter vencido uma Copa América e uma Finalíssima, tendo balançado as redes nos jogos decisivos de todas essas competições.

Messi e Di María em atuação pela Argentina na Copa do Mundo de 2022, no Catar. (Tarso Sarraf/ O Liberal)

Após uma emocionante despedida do PSG, onde jogou por sete temporadas e conquistou 18 títulos, o jogador assinou um contrato de um ano com a Juventus. Em sua primeira experiência no futebol italiano, Di María enfrentou dificuldades, com o clube terminando em sétimo lugar na liga nacional devido a uma punição no tribunal que resultou em perda de pontos. Além disso, a equipe foi eliminada nas semifinais da Liga Europa pelo Sevilla. Ao longo da temporada 2022/23, o jogador disputou 40 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências.

Atualmente, o Benfica é comandado pelo treinador alemão Roger Schmidt e conta com a presença de Otamendi, companheiro de Di María na seleção argentina, em seu elenco. Além disso, os brasileiros Gilberto, Morato, Lucas Veríssimo e David Neres também fazem parte do time.