Godoy Cruz x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Argentino

Godoy Cruz x Tucumán disputam hoje, quinta-feira (31/10), a 20° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorrerá às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Godoy Cruz x Tucumán ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Godoy Cruz é o 10° colocado da segunda fase do Campeonato Argentino e soma 6 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 21 gols marcados e 18 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Já o Tucumán ocupa a 6° posição e acumula 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 19 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Godoy Cruz x Tucumán: prováveis escalações

Godoy Cruz: Franco Petroli, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Elías Pereyra; Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Santino Andino, Daniel Barrea e Salomón Rodríguez. Técnico: Daniel Oldrá.

Tucumán: Tomás Durso; Moises Brandán, Gianluca Ferrari, Néstor Breitenbruch, Juan Infante; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta; Mateo Bajamich, Mateo Coronel e Marcelo Estigarriba. Técnico: Facundo Sava.

FICHA TÉCNICA

Godoy Cruz x Tucumán

Campeonato Argentino

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 31 de outubro de 2024, 21h15