Sarmiento x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/10) pelo Argentino

Sarmiento x Independiente disputam hoje, quinta-feira (31/10), a 20° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sarmiento x Independiente ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sarmiento é o 25° colocado da segunda fase e soma 4 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Independiente está em 13° lugar e acumula 5 vitórias, 11 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe está invicta há 11 rodadas do Campeonato Argentino.

Sarmiento x Independiente: prováveis escalações

Sarmiento: Lucas Acosta; Elías López, Juan Cruz Guasone, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Joaquín Gho, Tomás Guiaccobini, Manuel García, Valentín Burgoa; Nicolás Gaitán e Iván Morales Bravo. Técnico: Martín Funes.

Independiente: Rodrigo Rey; Felipe Loyola, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Adrián Spörle; David Martínez (Johnny Quiñónez), Iván Marcone, Federico Mancuello; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Nicolás Vallejos. Técnico: Julio Vaccari.

FICHA TÉCNICA

Sarmiento x Independiente

Campeonato Argentino

Local: Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina

Data/Horário: 31 de outubro de 2024, 19h