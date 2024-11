Rosario x Barracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Argentino

Rosario x Barracas Central disputam hoje, quinta-feira (31/10), a 20° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Rosario x Barracas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Rosario é o 17° colocado da segunda fase do Campeonato Argentino com 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 22 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Barracas Central está na lanterna e acumula 2 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 9 gols marcados e 24 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Rosario Central x Barracas Central: prováveis escalações

Rosario: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Mauricio Martínez, Juan Giménez, Agustín Sández; Gaspar Duarte, Jonathan Gómez, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Copetti e Marco Ruben. Técnico: Matías Lequi.

Barracas: Rafael Ferrario; Lucas Brochero, Gonzalo Goñi, Carlos Sánchez, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc; Alan Cantero, Maximiliano Zalazar e Javier Ezequiel Ruiz. Técnico: Rubén Darío Insua.

FICHA TÉCNICA

Rosario x Barracas Central

Campeonato Argentino

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 31 de outubro de 2024, 21h15