Avatar: O Último Mestre do Ar ganha novo trailer

A nova série da Netflix "Avatar: O Último Mestre do Ar" ganhou um novo trailer oficial nesta terça-feira (23). Nas imagens divulgadas é possível ver o início da jornada de Aang, interpretado por Gordon Comier, que tem a missão de dominar os quatro elementos da natureza: ar, água, terra e fogo.

O trailer apresenta cenas épicas e ótimos efeitos visuais para representar as técnicas de dobra de cada um dos quatro elementos.

O protagonista da história precisa aprender a dominar todos eles para ter uma chance de vencer a nação do fogo, que oprime outras nações através da tirania do Senhor do Fogo (Daniel Dae Kim)

A série se trata de uma adaptação de uma das animações mais queridas pelos fãs de anime. Criada em 2005 pela Nickelodeon, Avatar: O Último Mestre do Ar teve três temporadas e ganhou muitos prêmios, incluindo um Emmy do Primetime para Sang-Jin Kim por "Lago Laogai".

O live action de Avatar: "O Último Mestre do Ar" estreia no dia 22 de fevereiro, na Netflix.