Adam Sandler chama atenção em drama de ficção científica em trailer de "O Astronauta"; assista

Adam Sandler estreia novo drama de ficção científica "O Astronauta" na Netflix no dia 1º de março. O trailer divulgado nesta terça-feira (16) mostra os dilemas do astronauta Jakub Prochazka (Adam Sandler) em solidão dentro de uma nave espacial. O filme tem direção de Johan Renck, mesmo diretor da elogiada série da HBO "Chernobyl".

Adam Sandler conhecido pelos sucessos de comédia com o grande público há alguns anos tem recebido muitos elogios da crítica pelos papéis dramáticos.

Segundo a sinopse do filme "O Astronauta" durante uma missão solitária de seis meses nos confins do sistema solar, o astronauta Jakub (Adam Sandler) se dá conta que sua esposa Lenka (Carey Mulligan) pode não estar esperando quando ele voltar à Terra. Desesperado para resolver essa situação, ele encontra consolo em uma misteriosa criatura do início dos tempos, que estava escondida em sua nave. Hanus (dublado por Paul Dano na versão em inglês) ajuda Jakub a entender o problema e tentar consertar as coisas antes que seja tarde demais. Baseado no livro homônimo, o filme é dirigido por Johan Renck e também conta com Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini no elenco. "O Astronauta" estreia em 1º de março, só na Netflix.