Conheça ‘Rebel Moon’, a nova obra de Zack Snyder inspirada em ‘Star Wars’ e outros clássicos

Chega ao streaming, nesta sexta-feira, 22, a mais nova produção cinematográfica de Zack Snyder: “Rebel Moon - Parte 1: A menina do fogo”. Dividido em duas partes, o filme é cotado como uma possível série cinematográfica do diretor e roteirista. A obra pode ser conferida no catálogo da Netflix.

Assista ao trailer.

Snyder, conhecido por sua versão de “A Liga da Justiça” (2021) e outras adaptações de quadrinhos da DC aos cinemas, teve a saga “Star Wars” como inspiração. “Eu tenho essa ideia de um filme no estilo 'Os doze condenados', 'Sete homens e um destino' passado no espaço há um bom tempo. Era uma coisa que eu achava que seria legal. Sempre fui um fã de 'Star Wars', e eu só pensei em talvez viver uma fantasia de infância”, disse em entrevista ao g1.

“Rebel Moon”, originalmente, seria em formato de série, mas Snyder decidiu continuar trabalhando com o estilo que já estava acostumado. O diretor e roteirista conta que, devido ao longo roteiro criado, resolveu dividir a obra em duas partes. “Falei: 'Quer saber? Vou só fazer um filme. Eu sei fazer isso'. Acabei escrevendo um roteiro super longo. Então eu tinha um roteiro de 200 páginas. Eu falei: 'Ok, estúdios não vão fazer um filme de 200 páginas de roteiro. Isso é loucura'.”, relembra.

A primeira parte apresenta ao público a história da jovem misteriosa Kora, vivida pela atriz Sofia Boutella, que viaja pela galáxia procurando aliados. O objetivo da personagem é impedir que um império maligno e poderoso destrua o seu povo, uma comunidade de agricultores. Kora consegue parceiros e um pequeno grupo de guerreiros em sua jornada.

Para os fãs da saga de George Lucas ambientada em “uma galáxia muito, muito distante”, o enredo é familiar. “Na minha cabeça, seria mais ou menos depois que todos os jedis são mortos, mas antes de ‘Star Wars’ em si”, explica. Entretanto, no decorrer da obra, Snyder apresenta as demais inspirações dos filmes clássicos de ação citados.

No elenco, além de Boutella, também está Charlie Hunnam, Ed Skrein, Michiel Huisman, Djimon Hounsou e Ray Fisher. Até o momento, “Rebel Moon - Parte 1” já tem 73% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Os acontecimentos do primeiro filme levam à conclusão que está no segundo, de acordo com Snyder. Para aqueles que ficarem curiosos com o desfecho da trama, em 19 de abril de 2024 “Rebel Moon - Parte 2: A marcadora de cicatrizes" fica disponível. Algumas imagens do segundo filme já foram divulgadas. Confira abaixo.

Zack Snyder também já dirigiu outros filmes aclamados pela audiência, como “300”, "O Homem de Aço" e "Army of the Dead: Invasão em Las Vegas”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)