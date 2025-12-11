Capa Jornal Amazônia
'O Agente Secreto': NYT elogia atuação de Tânia Maria e a destaca entre as melhores de 2025

"Dona Sebastiana" abriga Marcelo (Wagner Moura) em sua chegada ao Recife.

Estadão Conteúdo
fonte

A nordestina estreou como atriz aos 72 anos, participando do filme Bacurau em 2019. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Além de contemplar Wagner Moura entre as melhores atuações de 2025, o The New York Times também destacou o trabalho de Tânia Maria em O Agente Secreto. A atriz potiguar, de 78 anos, interpreta Dona Sebastiana no filme de Kleber Mendonça Filho.

Na publicação, intitulada The Best, Craziest, Scuzziest Film Performances of 2025 (as melhores, mais loucas e mais bizarras performances cinematográficas de 2025, na tradução), a brasileira conquistou o título de "melhor atuação com cigarro".

"O único cigarro que a vemos fumar é durante a cena inicial. Mas ela anuncia que tem fumado há 60 dos seus 77 anos", escreve o crítico Wesley Morris. "Que poderosa metáfora para sua trajetória pelo mundo. Maria praticamente não tem créditos em filmes, mas tem tudo o que se espera de uma pessoa diante das câmeras: toda a vida que ela já viveu".

No Instagram, Mendonça Filho comemorou a dupla menção do longa na "lista inspirada" do NYT. Moura é citado como "a melhor atuação em três tempos".

"Em se tratando de filmes de perseguição, este é em câmera lenta, desenrolando-se em um ritmo surrealista que permite a Moura captar cada peculiaridade humana, cada instante de estranheza", diz a publicação. O jornal americano também elegeu Moura um dos 10 melhores atores da temporada.

O que o New York Times disse sobre Tânia Maria

"Em certo momento de O Agente Secreto, há uma cena de rua à luz do dia, e essa mulher simplesmente entra em cena, e quase chega até a câmera. Enquanto ela está ali, você pensa: espero que este filme saiba que deveria ser mais sobre essa pessoa - alguém que parece ser mais jovem do que realmente é. Ela é uma verdadeira dona, mas de um jeito único, peculiarmente glamorosa em um vestido caseiro de estampa botânica e óculos escuros enormes.

Você repara nela porque ela segura um cigarro nos lábios, e está fumando com vontade. Ela empunha o cigarro como idosos mais convencionais usam uma bengala. Bastou um olhar para eu saber: eu estava fumando ela.

Mas, falando sério: ela era uma figurante? O roteirista e diretor Kleber Mendonça Filho tem um olhar incansável para as pessoas. E, de fato, Tânia Maria se torna uma figura mais do que secundária neste grande filme, a matriarca de uma casa que abriga um grupo de refugiados políticos, dissidentes contra a brutalidade da ditadura militar brasileira.

O único cigarro que a vemos fumar é durante a cena inicial. Mas ela anuncia que fuma há 60 dos seus 77 anos. O cigarro de Maria é um triunfo da personalidade sobre as circunstâncias; é como dizer: Se eu posso vencer esses cigarros, posso vencer essa ditadura. Que poderosa metáfora para sua trajetória pelo mundo. Ela praticamente não tem créditos em filmes, mas tem tudo o que se espera de uma pessoa diante das câmeras: toda a vida que ela já viveu", escreveu o crítico Wesley Morris.

Quem é Tânia Maria?

Aos 78 anos, Tânia Maria é uma atriz iniciante. Ela começou a atuar aos 72 anos, quando trabalhou com Mendonça Filho em Bacurau (2019). Na ocasião, chamou atenção do diretor, passou pela preparação de elenco e obteve mais destaque no filme.

Desta vez, ela retorna como coadjuvante, interpretando Dona Sebastiana, que abriga Marcelo (Moura) em sua chegada ao Recife. O diretor escreveu a trama de O Agente Secreto com Moura e Tânia em mente.

.
